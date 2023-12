ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ

December 01, 2023 08:58 am | Updated 08:58 am IST

ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಗುರುಪತ್‌ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ೧೫ ಪುಟಗಳ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈತನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಸ್ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ಇತರೆಡೆಯೂ ಆಗಲಿದೆ. ಆರೋಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆಯಾದರೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಯುಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಿರುವೇನೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪನ್ನುನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆಂಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರುಡೊ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ. ಯುಎಪಿಎ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ “ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ” ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು “ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ” ಅಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಹಾದಿತಪ್ಪಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮಟ್ಟು ಯುಎಸ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನೆ ಇರಲಿ, ಈಗ ಯುಎಸ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಶ್ವೇತಭವನವು ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತ ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತವೂ ಸಹ ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ “ಫೈವ್ ಐಸ್” ಗುಪ್ತಚರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶವು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ತತ್ವಬದ್ಧ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

