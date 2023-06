ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪುನರಾರಂಭ

June 27, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

ADVERTISEMENT

ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು “ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ”ಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ-ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂದೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು ಮತ್ತು ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಜಿ-೭೭ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ದಕ್ಷಿಣ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರ” ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಶೀತಲ ಸಮರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ ಅಥವಾ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಬಾರದೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿದ್ದವು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಿಲುವು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ತಲೆದೋರಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮವು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೋಧಿಯ ಆಮದುದಾರನಾಗಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಆಗ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು, ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ “ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಲ್” ಅನ್ನು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು “ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ” ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ “ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ” ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒದಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್-ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ-ಚೀನಾ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸೇರಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲ ಬಯಸಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

