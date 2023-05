ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ

May 04, 2023 11:01 am | Updated 11:01 am IST

ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶವ್ಕತ್ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಭಾನುವಾರದ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಮತದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು (ಶೇ. ೯೦) ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಡೆ ಹಿಂದೆ ಸೋವಿಯತ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ೬೫ ವರ್ಷ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕರಿಮೊವ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದು ಅವರಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಜೀತದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು, ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಶ ಸಡಿಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು “ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ” ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಹೊಸ ಚಾರ್ಟರ್, ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕೈದಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಈ ನೂತನ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ೨೦೪೦ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ೮೨ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹದ ವೇಳೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯುರೋಪಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮತದಾನವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಿರ್ಜಿಯೊಯೆವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ADVERTISEMENT

