ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿಗಂತ

December 18, 2023 10:47 am | Updated 10:47 am IST

ಈ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಏರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡಿತು. ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೨.೮ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $೩೩.೯ ಬಿಲಿಯನ್‌ ತಲುಪಿತು. ಆಮದುಗಳು ಶೇ. ೪.೩೩ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $೫೪.೫ ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು $೨೦.೬ ಬಿಲಿಯನ್ನಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರಿನ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ $೬೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ $೧.೬ ಬಿಳಿಯನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಫ್ತುಗಳು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದ ೧೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ನವೆಂಬರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲಮಯ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ: ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಮದುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಇಳಿಕೆಗೆ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಾರಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯು $೨೦ - $೨೫ ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆಯಿಲ್ಲ. ಆಮದುಗಳು ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೧೧ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ $೬೦.೧ ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಂಡಿತು.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಖಚಿತತೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದತ್ತಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊರತೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು $೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತು-ಆಮದು ಮೊತ್ತವನ್ನು $೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ೨೦೨೩-೨೪ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸರಾಸರಿ $೦.೫ ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಇದು ಸುಮಾರು $೧.೫ ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ವಾಂಟ್ಇಖೋ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇತರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೂ ಸಹ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

