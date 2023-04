ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾಲ

April 01, 2023 11:32 am | Updated 11:32 am IST

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಇದು ೨೦-೨೦ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನ ಕಾಲ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್)ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನ ೧೬ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಅಪಾರ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಡೆಗೂ ಐದು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಾನತೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಡಯಾನಾ ಎಡುಲ್ಜಿ, ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಥರದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-೧೯ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮೇ ೨೮ ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ೧೦-ತಂಡಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಎಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಹೈರಾಣು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ “ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ”ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ೪೧ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, ನಂತರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆಟಗಾರರು ತಾವು ಆಡುವ ಆಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಟ ಆಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ‘ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ತಂಡವು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಾರೆಯರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬಹುದು. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.