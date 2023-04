ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ

April 04, 2023

ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನ ಆಶಯಗಳ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆ ಶೇ. ೬೪ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಅದು ಶೇ. ೬೯ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ-ಎಡ-ಹಸಿರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾದವು. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಯೆಲೇಷನ್ ಶೇ. ೨೦.೮ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಮರಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷ ಶೇ. ೧೯.೯ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ವಲಸಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಫಿನ್ಸ್ ಪಕ್ಷವು ಶೇ. ೨೦.೧ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅನುಪಾತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ೪೦ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ೪೩ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಯೆಲೇಷನ್ನಿನ ನಾಯಕ ಪೆಟ್ಟೇರಿ ಓರ್ಪೊ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ೪೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟು ೧೦೧ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬೇಕು. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ೩೭ ವರ್ಷದ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಯೂರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಮಾಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಿಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ರಿನ್ನೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಬಾಧಿಸಿತಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಕರಿನೆರಳು ಹಾಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ೨೦೨೨ರ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆಕ್ರಮಣದ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಆ ಘೋರ ಚಳಿಗಾಲದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಟಸ್ಥವಾಗುಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ಈ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

