ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೀರಿ

April 03, 2023

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು

ಸರ್ಕಾರವು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಅಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧ ಪೆಂಬ್ರೊಲಿಜುಮಾಬಿನ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಮದುದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಡುಚೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ರೋಗಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ₹೧೦ ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹೧ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಪರ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ. ಈ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ರೋಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೫೦ ರೋಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತಾದರೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ನವೀನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ADVERTISEMENT

