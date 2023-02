ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು

ಛತ್ತೀಸಘಢದ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ೮೫ನೆ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಅಧಿವೇಶನವು ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಈ ಪ್ಲೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಪಕ್ಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಈ ವರ್ಗಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ವಾಲಿವೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಮಂಡನೆ, ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತ ಕಾಯಲು ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಂಡಲೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಎದುರು ಸೋತಿರುವ ಪಕ್ಷ ಈಗ ದಲಿತ -ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉದಯಪುರ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದೇ ಎಂದು ಜನ ಗಮನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಖಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ “ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ” ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನ್ಯುನತಮ ಆಯ ಯೋಜನೆ (ನ್ಯಾಯ) ಅಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯದ ಹಕ್ಕು, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ತರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನೆಲೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಶಿಸಿದೆ. ಅಸಮಾನತೆಯು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ-ಕೋಮುವಾದ ಎಂಬ ಅವಳಿ ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು (binary) ಮೀರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ತಕ್ಕ ದೃಢವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

