एक अबूझ पहेली को सुलझाना

अधिकारियों को मंकीपॉक्स की संभावित गंभीरता के बारे में बताना चाहिए

ADVERTISEMENT

भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि के एक पखवाड़े बाद, इस बीमारी से होने वाली पहली मौत की सूचना सामने आई है। केरल के त्रिशूर के एक 22 वर्षीय युवक की मंकीपॉक्स के संदिग्ध लक्षणों के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना के एक दिन बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हुई इस रोग की जांच में वह मरीज पॉजिटिव पाया गया था। 21 जुलाई को राज्य में आने के छह दिन बाद, गंभीर थकान और दिमागी बुखार की शिकायत पर उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीमारी की पुष्टि के लिए उसके स्वाब के नमूने अलाप्पुझा स्थित आईसीएमआर - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) केंद्र को भेजे गए हैं। इस वायरस से मौत कथित तौर पर विरले ही होती है। हालांकि कोविड19 के अनुभव के लिहाज से देखा जाए, तो यह तथ्य इस बीमारी के चपेट में आने वाली आबादी से हिसाब से बदल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सामान्य आबादी में मंकीपॉक्स के मामले और मौत के बीच का अनुपात ऐतिहासिक रूप से शून्य से लेकर 11 फीसदी तक का रहा है और छोटे बच्चों में यह अनुपात अधिक रहा है। हाल के दिनों में, मामले और मौत के बीच अनुपात लगभग तीन फीसदी से लेकर छह फीसदी तक रहा है। 1970 के दशक से यह रोग भले ही अफ्रीका के आसपास सिमटा रहा है, लेकिन इसके मामले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल में भी सामने आए हैं। 2017 में, नाइजीरिया ने इसका एक बहुत बड़ा प्रकोप झेला था जिसमें मामले और मौत के बीच का अनुपात लगभग तीन फीसदी रहा था। वहां गाहेबगाहे इसके मामले दर्ज होते रहते हैं। अफ्रीका के बाहर 78 देशों में इस रोग के प्रसार ने इससे जुड़े जोखिमों को इस अहसास के साथ बढ़ाया है कि हमारे पास इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि यह बीमारी कोविड19 की तरह किसी खास आबादी समूहों के लिए अधिक जोखिम पैदा करती है या नहीं। ब्राजील और स्पेन में मंकीपॉक्स से होने वाली मौत के मामलों में, रोगियों के एन्सेफलाइटिस और लिम्फोमा जैसे गंभीर संबद्ध सिंड्रोम से पीड़ित होने की सूचना मिली थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस वायरस ने उनकी बीमारी में किस तरह की भूमिका निभाई थी। ADVERTISEMENT यह तथ्य कि मंकीपॉक्स मुख्य रूप से यौन संचरण एवं निकट संपर्क के जरिए फैलता है और यह हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए निश्चिंतता का सबब नहीं होना चाहिए। त्रिशूर में हुई मौत गहन जांच के साथ-साथ इस बीमारी के प्रसार के बारे में सार्वजनिक खुलासे की जरूरत को रेखांकित करती है। मसलन, केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उस व्यक्ति को मंकीपॉक्स पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद नहीं बल्कि बुखार और थकान का अनुभव होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह तो बाद में उसके शरीर पर चकत्ते और छाले दिखाई दिए। दिलचस्प यह है कि स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने उसके मंकीपॉक्स पॉजिटिव पाए जाने के तथ्य का खुलासा उसकी मौत से एक दिन पहले हुआ। यह तो (यूएई द्वारा) मंकीपॉक्स के गलत निदान को खारिज करने के लिए एनआईवी ने दोबारा जांच कराया है। भारत ने इस बीमारी के प्रसार की निगरानी के लिए एक टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस वायरस के स्ट्रेन को अलग कर लिया है और टीका (वैक्सीन) निर्माताओं को इसका टीका विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसने डायग्नोस्टिक किट विकसित करने के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक इस बीमारी का प्रसार सीमित जान पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इसके संभावित खतरों के बारे में पारदर्शी रूप से जानकारी देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। This editorial in Hindi has been translated from the English which can be read here. தலையங்கத்தை தமிழில் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும். ADVERTISEMENT इस संपादकीय को हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by it's editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT