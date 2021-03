Kerala Assembly elections | Here’s the final list of candidates from constituencies in Thiruvananthapuram district

Thiruvananthapuram

23 March 2021 19:04 IST

The final list of candidates in the district contesting in the upcoming Assembly elections is confirmed. The constituency, candidates’ names and parties are as follows:

Thiruvananthapuram

Advertising

Advertising

V.S. Sivakumar: Congress

Antony Raju: Janadhipathya Kerala Congress

Krishnakumar G: BJP

A. Saboora: SUCI (Communist)

Abhilash Vadakkan: Independent

Antony Raju (s/o Raju): Independent

Krishnakumar T.S.: Independent

Chala Mohanan D: Independent

Raju Antony: Independent

Sivakumar K.: Independent

Nemom

Kummanam Rajasekharan: BJP

K. Muraleedharan: Congress

V. Sivankutty: CPI(M)

D. Vijayan: BSP

Jayin Wilson: Independent

Balachandran Valkannadi: Independent

Muraleedharan Nair: Independent

Rajasekharan: Independent

Aarampalli Vijayaraj: Independent

Shine Raj B.: Independent

L. Sathyan Nadar: Independent

Vattiyurkavu

V.K. Prasanth: CPI(M)

V.V. Rajesh: BJP

Veena S. Nair: Congress

N. Murali: BSP

A. Shyju: SUCI (Communist)

Kazhakuttam

Kadakampally Surendran: CPI(M)

Sobha Surendran: BJP

S.S. Lal: Congress

Kochumani: BSP

Lalumon: Independent

V. Sasikumaran Nair: Independent

Syam Lal: Independent

A.G. Sen: Independent

Kovalam

M. Vincent: Congress

A. Neelalohithadasan Nadar: Janata Dal (Secular)

Vishnupuram Chandrasekharan: BJP

Kanjaampirinji Sasikumar: BSP

Ajil R.A.: Independent

Venganoor Asokan: Independent

Prince V.S.: Independent

Attingal

O.S. Ambika: CPI(M)

A. Sreedharan: RSP

P. Sudheer: BJP

Vipinlal Vidyadharan: BSP

Asha Prakash: Anna Democratic Human Rights Movement Party of India

Ambili: Independent

Kattakada

I.B. Satheesh: CPI(M)

P.K. Krishnadas: BJP

Malayinkeezh Venugopal: Congress

Kandala Suresh: BSP

Sreekala Nadar: Independent

V.P. Cyriac Damien: Independent

Neyyattinkara

K. Ansalan: CPI(M)

Selvaraj R.: Congress

Chenkal S. Rajasekharan Nair: BJP

Premkumar T.R.: BSP

Nedumangad

G.R. Anil: CPI

J.R. Padmakumar: BJP

P.S. Prasanth: Congress

Bipin Pallipuram: BSP

Irshad Kanyakulangara: SDPI

Ibinu S: Independent

Thathancode Kannan: Independent

Prasanth C.: Independent

Hari Vellanad: Independent

Parassala

C.K. Hareendran: CPI(M)

Ansajitha Russel R.K.: Congress

Karamana Jayan: BJP

J.R. Jayakumar: BSP

Shaju Paliyode: Independent

Selvaraj J.R.: Independent

Aruvikkara

K.S. Sabarinadhan: Congress

G. Stephen: CPI(M)

C. Sivankutty: BJP

Krishanankutty M.: BSP

Varkala

V. Joy: CPI(M)

B.R.M. Shefeer: Congress

Aji S: BDJS

M.C. Anu: BSP

Anilkumar P.: DHRM

Prince: Independent

Shefeer: Independent

Chirayinkeezhu

V. Sasi: CPI

B.S. Anoop: Congress

Ashanath G.S.: BJP

Anil Mangalapuram: BSP

G. Anil Kumar: Welfare Party of India

Anoop Gangan: Independent

Vamanapuram

D.K. Murali: CPI(M)

Anad Jayan: Congress

Thazhava Sahadevan: BDJS

Santhosh T.: BSP

Ajmal Ismail: SDPI

Asokan T. Vamanapuram: Ambedkarite Party of India

Attukal Aji: Independent

Navas C.M.: Independent

Bharathannoor Maniraj: Independent

R. Murali: Independent