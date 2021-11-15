Children

Drawings from India

15 November 2021 09:27 IST
Updated: 15 November 2021 09:28 IST
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S. Namansaaral, III C, Delhi Public School Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Sadhika A., VIII, The Future Kids' School, Rajahmundry, Andhra Pradesh
Agnivesh Chhari, VIB, KV Port Trust, Kochi, Kerala
Ayrisha Ashik T., IV, Al Falah School, Hyderabad, Telangana
Fathimath Zuhra AA, VII C, Blue Mount Public School Thiruvananthapram, Kerala
Jennifer Annie J., IV, San Academy, Chennai , Tamil Nadu
Maria Lijo, II G, Christ Academy, Bengaluru, Karnataka
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