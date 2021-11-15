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Children
Children
Drawings from India
15 November 2021 09:27 IST
Updated:
15 November 2021 09:28 IST
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S. Namansaaral, III C, Delhi Public School Visakhapatnam, Andhra Pradesh
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Sadhika A., VIII, The Future Kids' School, Rajahmundry, Andhra Pradesh
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Agnivesh Chhari, VIB, KV Port Trust, Kochi, Kerala
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Ayrisha Ashik T., IV, Al Falah School, Hyderabad, Telangana
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Fathimath Zuhra AA, VII C, Blue Mount Public School Thiruvananthapram, Kerala
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Jennifer Annie J., IV, San Academy, Chennai , Tamil Nadu
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Maria Lijo, II G, Christ Academy, Bengaluru, Karnataka
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