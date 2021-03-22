Drawings from India

Anya Khare, IIIF, Ryan International School, Faridabad, Haryana
Zian Karandikar, Junior KG, Euro Kids, Ahmedabad
Manasa, VIII A, Mitra Academy, Bengaluru, Karnataka
Maria Louis, VIII, Christ ICSE School, Bengaluru, Karnataka
N. Nethra, III A, Amrita Vidyalayam, Nallampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu
Niranjana Anil Nair, V C1, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
Ojessya, I, Modern DPS, Faridabad, Delhi
R. Sukruthi, VII D, Bhavans School, Kozhikode, Kerala
Ashwin Kumar KC, Amrita Vidyalayam, Cheruthuruthy, Kerala
Chrisy Retchanya, I, Montfort School, Tiruchi, Tamil Nadu
B. Grace Veronica, VIII F, St Ann's Girls High School, Hyderabad, Telangana
Isaac Bandaru, IVE, Sanskriti School, New Delhi