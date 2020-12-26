Children

Drawings from India

26 December 2020 19:50 IST
Updated: 26 December 2020 19:53 IST
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Anika Srinidhi, III, Chirec International, Hyderabad, Telangana
Animesh Sharma, IVC1, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
Maria Louis, VIII, Christ ICSE School, Bengaluru, Karnataka
Niyati Gupta, III A, Bombay Scottish School Powai, Mumbai, Maharashtra
PM Rishee, IV A, Velammal Vidyalaya, Karur, Tamil Nadu
Pranav Mohan Roy, IV B, Kendriya Vidyalaya ASC Centre (S), Bengaluru, Karnataka
S.Srinika, II D, SSVM World School, Coimbatore, Tamil Nadu
Amber Raina, III, The Bishop's Co-ed School, Pune, Maharashtra
Jeeval Madan, II D, Lancers Convent, Delhi
Sidhivinayakan. D, III, Loyola School, Thiruvananthapuram, Kerala.
S. Joshika, IV C, The TVS School, TVS Nagar, Madurai, Tamil Nadu
V. Nivishma, IV A, Malco Vidhyalaya Matric Higher Secondary School, Salem, Tamil Nadu
Tanishka, VI D, Navdeep Public School, Kollam, Kerala
Vihaan Krishna. H, II C, AKG Public School, Chennai
R.Siva Sankara Pandian, UKG, Eurocon Mom n Kids,Tirunelveli, Tamil Nadu
Roshni Mondal, II A, Central Modern School, Baranagar, Kolkata, West Bengal
V. Haridhra Pridhvine, IV D, Amrita Vidyalayam, Kanyakumari, Tamil Nadu
Aaliya Nida Ahmed, IV, The Grove School, Chennai, Tamil Nadu
A Joan Maria Cynthia, IV, St Joseph's AIGHSS, Tiruchi, Tamil Nadu

Drawings from India

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