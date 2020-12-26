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Children
Children
Drawings from India
26 December 2020 19:50 IST
Updated:
26 December 2020 19:53 IST
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Anika Srinidhi, III, Chirec International, Hyderabad, Telangana
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Animesh Sharma, IVC1, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
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Maria Louis, VIII, Christ ICSE School, Bengaluru, Karnataka
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Niyati Gupta, III A, Bombay Scottish School Powai, Mumbai, Maharashtra
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PM Rishee, IV A, Velammal Vidyalaya, Karur, Tamil Nadu
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Pranav Mohan Roy, IV B, Kendriya Vidyalaya ASC Centre (S), Bengaluru, Karnataka
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S.Srinika, II D, SSVM World School, Coimbatore, Tamil Nadu
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Amber Raina, III, The Bishop's Co-ed School, Pune, Maharashtra
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Jeeval Madan, II D, Lancers Convent, Delhi
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Sidhivinayakan. D, III, Loyola School, Thiruvananthapuram, Kerala.
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S. Joshika, IV C, The TVS School, TVS Nagar, Madurai, Tamil Nadu
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V. Nivishma, IV A, Malco Vidhyalaya Matric Higher Secondary School, Salem, Tamil Nadu
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Tanishka, VI D, Navdeep Public School, Kollam, Kerala
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Vihaan Krishna. H, II C, AKG Public School, Chennai
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R.Siva Sankara Pandian, UKG, Eurocon Mom n Kids,Tirunelveli, Tamil Nadu
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Roshni Mondal, II A, Central Modern School, Baranagar, Kolkata, West Bengal
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V. Haridhra Pridhvine, IV D, Amrita Vidyalayam, Kanyakumari, Tamil Nadu
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Aaliya Nida Ahmed, IV, The Grove School, Chennai, Tamil Nadu
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A Joan Maria Cynthia, IV, St Joseph's AIGHSS, Tiruchi, Tamil Nadu
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Drawings from India
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