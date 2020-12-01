Children

Drawings from India

01 December 2020 19:49 IST
Updated: 01 December 2020 19:50 IST
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Rishik A.R., IV B, Nazareth Home English Medium High School, Thiruvananthapuram, Kerala
Udhay Raj, UKG, Prakriya Green Wisdom School, Bengaluru, Karnataka
Ajay Arvind S , IV B, Kendriya Vidyalaya, Hyderabad, Telanagana
Dina R. S. , VI D, Government Girls Higher Secondary School, Koyilandy, Kerala
Aishwarya Lekshmi, III B, Choice School, Kochi, Kerala
A. Aravind, V, Kendriya Vidyalaya NAL Campus Bengaluru, Karnataka
ESHANTHINI.S, V A, Dalmia Vidya Mandir Dalmiapuram, Tamil Nadu
Preethi Prithvin, I, Good Shepherd MHSS, Chennai, Tamil Nadu
Taniya Natoo, IV, Vibgyor High School, Pune, Maharshtra
Tejas Sangwan, V, Sainik School Bhubaneswar, Bhubaneswar, Orissa
Dhriti Bharadwaj, Senior KG, Kidzee, Bengaluru, Karnataka
Garima, III, Bonafide Public School, Almora, Uttarakhand
T. Madesh, IV, Bharat Dass Matriculation Higher Secondary School, Chennai, Tamil Nadu
Nanma Anna Jacob, VI Palmyra, Abacus Montessori School, Chennai, Tamil Nadu
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