15
Children
Children
Drawings from India
01 December 2020 19:49 IST
Updated:
01 December 2020 19:50 IST
1
/ 18
Rishik A.R., IV B, Nazareth Home English Medium High School, Thiruvananthapuram, Kerala
▲
Udhay Raj, UKG, Prakriya Green Wisdom School, Bengaluru, Karnataka
▲
Ajay Arvind S , IV B, Kendriya Vidyalaya, Hyderabad, Telanagana
▲
Dina R. S. , VI D, Government Girls Higher Secondary School, Koyilandy, Kerala
▲
Aishwarya Lekshmi, III B, Choice School, Kochi, Kerala
▲
A. Aravind, V, Kendriya Vidyalaya NAL Campus Bengaluru, Karnataka
▲
ESHANTHINI.S, V A, Dalmia Vidya Mandir Dalmiapuram, Tamil Nadu
▲
Preethi Prithvin, I, Good Shepherd MHSS, Chennai, Tamil Nadu
▲
Taniya Natoo, IV, Vibgyor High School, Pune, Maharshtra
▲
Tejas Sangwan, V, Sainik School Bhubaneswar, Bhubaneswar, Orissa
▲
Dhriti Bharadwaj, Senior KG, Kidzee, Bengaluru, Karnataka
▲
Garima, III, Bonafide Public School, Almora, Uttarakhand
▲
T. Madesh, IV, Bharat Dass Matriculation Higher Secondary School, Chennai, Tamil Nadu
▲
Nanma Anna Jacob, VI Palmyra, Abacus Montessori School, Chennai, Tamil Nadu
▲
Comments
More In
Children
children
Next Story
All thanks to tech