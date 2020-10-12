Children

Drawings from India

12 October 2020 07:34 IST
Updated: 12 October 2020 07:35 IST
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Shalmi Sen, V, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
Aaliya Nida Ahmed, IV,The Grove School, Chennai, Tamil Nadu
Archita A, II L, Padma Seshadri Bala Bhavan, KK Nagar, Chennai, Tamil Nadu
Hrishaal Sah, IV B, Bal Bharati Public School, Delhi
S.Dhevaganesh, VI C, Sri Swamy International School, Salem, Tamil Nadu
S.Hansika, V A,Atomic Energy Central School-1, Kalpakkam, Tamil Nadu
Dhriti Halapeti, VI, Kendriya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka
C.J. Jerome Samuel, I, The PSBB Millennium School, Coimbatore, Tamil Nadu
Tanveer Kaur Pannu , V, Scholars Academy, Hyderabad, Telangana
K.C. Veereana Dhiyanesh , VI A, Jeeveana School, Madurai, Tamil Nadu
V R S Sharma, II A, Kendriya Vidyalaya, Vizianagaram, Andhra Pradesh
Zaara Samreen, I E, Chennai Public School, Chennai, Tamil Nadu
P. Jenifer Sharon, II C, Thangam Mount Litera Zee School, Salem, Tamil Nadu
Sourabh Biradar, VIII C, Rashtrotthana Vidya Kendra, Dharwad, Karnataka
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