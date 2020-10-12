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Children
Children
Drawings from India
12 October 2020 07:34 IST
Updated:
12 October 2020 07:35 IST
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Shalmi Sen, V, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
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Aaliya Nida Ahmed, IV,The Grove School, Chennai, Tamil Nadu
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Archita A, II L, Padma Seshadri Bala Bhavan, KK Nagar, Chennai, Tamil Nadu
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Hrishaal Sah, IV B, Bal Bharati Public School, Delhi
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S.Dhevaganesh, VI C, Sri Swamy International School, Salem, Tamil Nadu
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S.Hansika, V A,Atomic Energy Central School-1, Kalpakkam, Tamil Nadu
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Dhriti Halapeti, VI, Kendriya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka
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C.J. Jerome Samuel, I, The PSBB Millennium School, Coimbatore, Tamil Nadu
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Tanveer Kaur Pannu , V, Scholars Academy, Hyderabad, Telangana
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K.C. Veereana Dhiyanesh , VI A, Jeeveana School, Madurai, Tamil Nadu
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V R S Sharma, II A, Kendriya Vidyalaya, Vizianagaram, Andhra Pradesh
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Zaara Samreen, I E, Chennai Public School, Chennai, Tamil Nadu
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P. Jenifer Sharon, II C, Thangam Mount Litera Zee School, Salem, Tamil Nadu
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Sourabh Biradar, VIII C, Rashtrotthana Vidya Kendra, Dharwad, Karnataka
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Is it really Nana?