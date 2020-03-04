Drawings from India

Tanmaya, VII, Kensri School, Bengaluru, Karnataka
D. Keerthi, III, Suguna International School, Coimbatore, Tamil Nadu
Mili Rajesh, V, National Public School, Bengaluru, Karnataka
Prithvijeeth Bhukya, V, Cambridge Primary School, New Delhi
Sam Simeon C, III, Don Bosco Matriculation School, Chennai, Tamil Nadu
Aliya Kalarickal, VII C, Holy Angels ISC School, Thiruvananthapuram, Kerala
Sanvi Kabbinad, V, St. Paul's English School, Bengaluru, Karnataka
Shivalika Badkas, II A, Kendriya Vidyalaya No. 1, Hyderabad, Telangana
Sree Bhadra S, V, Mary Mount Public School and Junior College, Kottayam, Kerala
Ambika Nandakumar, V, Kendriya Vidyalaya, CLRI, Adayar Chennai, Tamil Nadu
Amogh Bhagat, KG-1, G D Goenka La patite, New Delhi
Ashwin K, IV B, KV No 1, Palakkad, Kerala
Anmol Mahapatra, I, Atomic Energy Central School, Aswapuram, Telangana
Anmol Mahapatra, I, Atomic Energy Central School, Aswapuram, Telangana
Darshan Nahata, IV, Timpany School, Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Praapti P.D., V, Sri Kanchi Maha Swami Vidya Mandir, Chennai, Tamil Nadu
Ananya Malik, IV, Shiv Nadar School, Gurugram, Haryana
Avani S Nair, IV, SSB International School, Bengaluru, Karnataka
D. Easha Manohari, IV A, Slate The School, Ameerpet, Hyderabad, Telangana
G. Varsha, VI, Lakshmi School, Madurai, Tamilnadu