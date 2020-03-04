Children

Drawings from India

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Other Slideshows

Tanmaya, VII, Kensri School, Bengaluru, Karnataka

Drawings from India

Dinesh, V A, Sri Venkatramana English Medium School, Kundapura, Karnataka

Drawings from India

S.Akshaya, III, Saraswathi Vidyalaya Senior Secondary School, Chennai, Tamil Nadu

Drawings from India

Aadityan R Nadh, V D, St.Mary’s HSS School, Kottarakkara, Kerala

Drawings from India

Avani, IV, SSB International Shool, Benagluru, Karnataka

Drawings from India

S. Akash, I, Saraswathi Vidyalaya Senior Secondary School, Chennai, Tamil Nadu

Drawings from India

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