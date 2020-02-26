Children

Drawings from India

26 February 2020 15:05 IST
Updated: 26 February 2020 15:06 IST
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Dinesh, V A, Sri Venkatramana English Medium School, Kundapura, Karnataka
Dhanishta Verma, Kundan Vidya Mandir School, Civil Lines, Ludhiana, Punjab
Harsh Kumar Sinha, V B, Etwa D.A.V Public School, Begusarai, Bihar
S. Nyla, II, St Joseph Matriculation Higher Sec School, Madurai, TamilNadu
Rishit Vihaan Konka, V C, St. Johns EM High School, Vijayawada, Andhra Pradesh
Aishwarya D, VII A. Sri Venkatramana English Medium School Kundapura, Karnataka
Riya David, UKG, Chempaka Kindergarten, Thiruvananthapuram, Kerala
Sourav, VI, Star Public School, Hoshiarpur, Punjab
S. Akshaya Sree, IV, Sri Vinayaga Vidhyalaya S.S.School, Bujanganoor, Coimbatore
Anjana G, II, Navadisha Montessori School, Chennai, Tamil Nadu
Antara Bhat, IV, Mount Litera Zee School- HSR branch, Bengaluru
G.S.HARINI TAPASYA, VII B, KIKANI VIDYA MANDIR (CBSE), COIMBATORE, Tamil Nadu
Prabhanjan Badkas, VIII B, Kendriya Vidyalaya No. 1, Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad
Taranjit Singh, VI, Star Public School, Hoshiarpur, Punjab
Divyanshi, VII, St.xaviers World School, Meerut, Uttar Pradesh
G.S. Harini Tapasya, VII B, Kikani Vidya Mandir (CBSE), Coimbatore, Tamil Nadu
A.Likhit Reddy, III, Ramana Vidyalaya. Sholinganellur , Chennai, Tamil Nadu
Anmol Mahapatra, I, Atomic Energy Central School, Aswapuram, Telangana
V. Akshitha, L.K.G, Euro Kids school, Coimbatore, Tamil Nadu

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