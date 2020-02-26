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Children
Children
Drawings from India
26 February 2020 15:05 IST
Updated:
26 February 2020 15:06 IST
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Dinesh, V A, Sri Venkatramana English Medium School, Kundapura, Karnataka
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Dhanishta Verma, Kundan Vidya Mandir School, Civil Lines, Ludhiana, Punjab
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Harsh Kumar Sinha, V B, Etwa D.A.V Public School, Begusarai, Bihar
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S. Nyla, II, St Joseph Matriculation Higher Sec School, Madurai, TamilNadu
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Rishit Vihaan Konka, V C, St. Johns EM High School, Vijayawada, Andhra Pradesh
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Aishwarya D, VII A. Sri Venkatramana English Medium School Kundapura, Karnataka
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Riya David, UKG, Chempaka Kindergarten, Thiruvananthapuram, Kerala
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Sourav, VI, Star Public School, Hoshiarpur, Punjab
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S. Akshaya Sree, IV, Sri Vinayaga Vidhyalaya S.S.School, Bujanganoor, Coimbatore
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Anjana G, II, Navadisha Montessori School, Chennai, Tamil Nadu
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Antara Bhat, IV, Mount Litera Zee School- HSR branch, Bengaluru
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G.S.HARINI TAPASYA, VII B, KIKANI VIDYA MANDIR (CBSE), COIMBATORE, Tamil Nadu
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Prabhanjan Badkas, VIII B, Kendriya Vidyalaya No. 1, Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad
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Taranjit Singh, VI, Star Public School, Hoshiarpur, Punjab
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Divyanshi, VII, St.xaviers World School, Meerut, Uttar Pradesh
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G.S. Harini Tapasya, VII B, Kikani Vidya Mandir (CBSE), Coimbatore, Tamil Nadu
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A.Likhit Reddy, III, Ramana Vidyalaya. Sholinganellur , Chennai, Tamil Nadu
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Anmol Mahapatra, I, Atomic Energy Central School, Aswapuram, Telangana
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V. Akshitha, L.K.G, Euro Kids school, Coimbatore, Tamil Nadu
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