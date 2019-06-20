Drawings from India

M. Rejesh, VII, BPMM High School,
M.L. Samanvita, III, RVK, Thanisandra,
Vihaan Iyer, VIBGYOR High,
Devna Maheshwari, III, Roots Academy,
J.Srivathsun, VI, Sri Seshaas International Public School,
Naira Alam, VI, Mount Litera Zee School, Harlur,
M. Akshita, IV, PP International School,
R Christo Isaac, V A, Zion International Public School,
R.V. Mahi Deepak, VIII B, Atomic Energy Central School - 2,
Chaitanya Samaiyar, IV, Mahavidya Parevartan School, Ghaziabad, Uttar Pradesh
Sumedha Das, VII, Delhi Public School,
P. Vishwaram, U.K.G, Sri Vishwas Vidhyalaya, Aruppukottai, Tamil Nadu
R Srivalli Yutheekha Sarath, VI, Sri Prakash Vidyaniketan, Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Saanvi Pratul, K2 A, Ekya School ITPL, Bengaluru, Karnataka
Sachit Panigrahy, V, Silver Oaks International, Hyderabad, Telangana
Christy Manoj, II, Lecole Chempaka,
S. Ezhilooveya, III, D.A.V School,
F. Joe Delphine, I, Cluny Vidya Nikethan School,