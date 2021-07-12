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Children
Children
Drawing from India
12 July 2021 08:29 IST
Updated:
12 July 2021 08:29 IST
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Nawal Saleem, I, Springwoods Primary, Kozhikode, Kerala
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Pramit Saha, III, Central Modern School, Baranagar, Kolkata, West Bengal
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Varnika.B, V E, Bhavan's Rajaji Vidhyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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Varnika.B, V E, Bhavan's Rajaji Vidhyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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Ameya. U, V, The King's School, Kottayam, Kollam, Kerala
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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Pranav Sriram, IV C, New Horizon Public School, Bengaluru, Karnataka
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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Aditi P. Bharadwaj, VI A, The Brigade School, J.P. Nagar, Bengaluru, Karnataka
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Shrinilaksha Arunkumar, II, Treamis International School, Bengaluru, Karnataka
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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TV Gaayathri Varier, VII B, KV Ottapalam, Palakkad, Kerala
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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Vedha Nidheen, V, BVM Global@Bollineni Hillside, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
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A Jagannath, II A, National Centre for Excellence, Bengaluru, Karnataka
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Aadhavan A. V., VIII, Vidyamandir Estancia, Chennai, Tamil Nadu
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Deekshitha Badrinarayanan, IV F, Chettinad Vidyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:YW
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Dharshini R. J., II, SSRVM BE, Bengaluru, Karnataka
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Lorraine Rose George, III, Believers Church Residential School, Thiruvalla, Kerala
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Monishree Reddy N., V, Edify School, Tirupati, Andhra Pradesh
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Ira Nakra, I, Vishal Bharti Public School, Delhi
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Jyotsana Venkatesh, IV, Everwin Vidyashram, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu
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K. Dhanushree, VI, SSV Sala, Melur, Madurai, Tamil Nadu
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Navya Vishal, ID, Birla Open Minds International School, Hyderabad, Telangana
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