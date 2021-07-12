Children

Drawing from India

12 July 2021 08:29 IST
Updated: 12 July 2021 08:29 IST
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Nawal Saleem, I, Springwoods Primary, Kozhikode, Kerala
Pramit Saha, III, Central Modern School, Baranagar, Kolkata, West Bengal
Varnika.B, V E, Bhavan's Rajaji Vidhyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
Varnika.B, V E, Bhavan's Rajaji Vidhyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
Ameya. U, V, The King's School, Kottayam, Kollam, Kerala
Photo:Madhuvanti S Krishnan
Pranav Sriram, IV C, New Horizon Public School, Bengaluru, Karnataka
Photo:Madhuvanti S Krishnan
Aditi P. Bharadwaj, VI A, The Brigade School, J.P. Nagar, Bengaluru, Karnataka
Shrinilaksha Arunkumar, II, Treamis International School, Bengaluru, Karnataka
Photo:Madhuvanti S Krishnan
TV Gaayathri Varier, VII B, KV Ottapalam, Palakkad, Kerala
Photo:Madhuvanti S Krishnan
Vedha Nidheen, V, BVM Global@Bollineni Hillside, Chennai, Tamil Nadu
Photo:Madhuvanti S Krishnan
A Jagannath, II A, National Centre for Excellence, Bengaluru, Karnataka
Aadhavan A. V., VIII, Vidyamandir Estancia, Chennai, Tamil Nadu
Deekshitha Badrinarayanan, IV F, Chettinad Vidyashram, Chennai, Tamil Nadu
Photo:YW
Dharshini R. J., II, SSRVM BE, Bengaluru, Karnataka
Lorraine Rose George, III, Believers Church Residential School, Thiruvalla, Kerala
Monishree Reddy N., V, Edify School, Tirupati, Andhra Pradesh
Ira Nakra, I, Vishal Bharti Public School, Delhi
Jyotsana Venkatesh, IV, Everwin Vidyashram, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu
K. Dhanushree, VI, SSV Sala, Melur, Madurai, Tamil Nadu
Navya Vishal, ID, Birla Open Minds International School, Hyderabad, Telangana
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