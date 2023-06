ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই

June 02, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (ডব্লুএফআই) প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন কুস্তিগীররা। তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে কুস্তিগীরদের বিক্ষোভ চলছে। তারা এই কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। তদন্তের খুঁটিনাটির মধ্যে আর প্রতিবাদটি সীমাবদ্ধ নেই। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন মতামত থাকতে পারে না। কেন্দ্রের শাসকদলের সাংসদের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে নিন্দা করা হচ্ছে না। পকসো আইন অধীনেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের এটা উজ্জ্বল দিকও নয়। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এই ব্যাপারে আদালতে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। তবে উদ্বেগ রয়েছে অন্যদিকে। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ততটা গুরুতর নয় বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। যদিও পোস্টটি পরে মুছে দেওয়া হয়। তবে পুলিশের এই মনোভাবের কারণে স্বাভাবিকভাবে তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কুস্তিগীরদের (আন্তর্জাতিক পদক জয়ীরা সহ) বিক্ষোভ গত মঙ্গলবার ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। হরিদ্বারে তারা জড়ো হয়ে নিজেদের পদকগুলো গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও শেষ মুহূর্তে তারা তা করা থেকে বিরত হয়েছেন। তবে ন্যায়বিচারের জন্য তারা নিজেদের সুর নরম করতে রাজি নন।

নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে কুস্তিগীরদের এই বিক্ষোভকে সমর্থন করা হচ্ছে। এমনকি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং সহ নানা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কুস্তিগীরদের বিরুদ্ধে পুলিশের দমন নীতির সমালোচনা করা হয়েছে, যা ভারতের নয়া সংসদ ভবন উদ্বোধনের আগের দিন ঘটেছিল। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানার জাট সম্প্রদায়ের কৃষকরাও কুস্তিগীরদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তারা প্রতিবাদের ঝাঁঝ বাড়াতে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ব্রিজভূষণ শাসকদলের ধমকের বদলে দলের নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের কাইসেরগঞ্জের এই প্রভাবশালী সাংসদ বিক্ষোভকারীদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন। পাল্টা হিসাবে তিনি নিজের সমর্থকদের একজোট করছেন। উল্লেখ্য, একসময় টাডা আইনে এই সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। তবে তার ভাগ্য বদলে গিয়েছে। এখন তিনি বিজেপির মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছেন। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকেই শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে তদন্তের মান অবশ্যই ন্যায্য এবং সর্বোচ্চ মানের হতে হবে। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তার কারণে তিনি কুস্তীগিরদের সংগঠনের শীর্ষে থাকার মর্যাদা হারিয়েছেন। রাস্তায় যে প্রতিবাদ কর্মসূচী চলছে, অপরাধমূলক তদন্তে তার প্রভাব পড়াটা কাম্য নয়। তবে সবার কাছে, বিশেষত ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্তের কাছে একটা বার্তা স্পষ্ট হতে হবে যে, ভারতে যৌন হেনস্থা মোটেও বরদাস্ত করা হয় না।

