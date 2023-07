July 14, 2023 04:22 pm | Updated 04:24 pm IST

ADVERTISEMENT

প্রায় পাঁচ মাস পরে বৈঠক করলো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি) কাউন্সিল। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে ক্রমবর্ধমান অনলাইন গেমিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠনের মতো দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অনেক সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাইবুনালের সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে যে, চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে ট্রাইবুনাল প্রথম সেট কার্যকর হবে। রাজ্যগুলো ৫০টি ট্রাইবুনাল বেঞ্চের প্রস্তাব দিয়েছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠবে। প্রথম দিকে রাজ্যের রাজধানীতে এবং হাইকোর্টের বেঞ্চ রয়েছে, এমন শহর দিয়ে এটি শুরু হবে। বিভিন্ন আদালতে জিএসটি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় ইন্ডাস্ট্রির আশা, সমস্যাগুলোর যেন দ্রুত সমাধান করা হয়। অন্যদিকে অনলাইন গেম, ক্যাসিনো বা ঘোড়দৌড়ে পেশ করা সমস্ত দানের ফেস ভ্যালুর ওপর ২৮% জিএসটি চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাউন্সিল। এই বিষয়টি নিয়ে ব্যবসাগুলোর মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেক ই-গেমিং সংস্থা জানিয়েছে, ক্রমশ বেড়ে ওঠা ইন্ডাস্ট্রি এবং সেখানে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের জন্য এই সিদ্ধান্তটি মৃত্যু ঘন্টা হিসাবে কাজ করবে। এটা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত নয়। ২০২০ সালের শেষের দিকে এটি গঠন হওয়ার পর কাউন্সিলের মন্ত্রীগোষ্ঠী একবার নয়, মোট দুইবার এটি বিবেচনা করেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, কাউন্সিল জানে যে গোয়া এবং সিকিম ক্যাসিনো থেকে হওয়া রোজগারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং পরিষেবার জন্য আরও বেশি সহানুভূতিশীল ট্যাক্স ট্রিটমেন্টের প্রয়োজনীয়তার সাথে তুলনা করা যায় কি না, এমন নৈতিক দিকটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রকের তরফ থেকেও অনলাইন গেমিংয়ের জন্য একটি নীতি তৈরি করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তটির জন্য জিএসটি আইনে সংশোধনী প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

এছাড়া কাউন্সিল কিছু জিনিসের শ্রেণীবিভাজন নিয়ে বিভ্রান্তির জেরে ট্যাক্স পেমেন্টে অতীতের অসঙ্গতি রেগুলারাইজ করেছে এবং কিছু রেটের ব্যাখ্যা করা করেছে বা হ্রাস করেছে, কয়েকটিতে ছাড় দিয়েছে। সিনেমা হলে খাবার এবং পানীয়তে ৫% এর কম জিএসটি লাগবে। এর পাশাপাশি না ভাজা, না রান্না করা স্ন্যাক পেলেট, ফিশ সলিউবল পেস্ট এবং ইমিটেশন জরির সুতোয় একই রেট প্রযোজ্য হবে। জিএসটি ব্যবস্থা চালু হওয়ার ছয় বছর পর কাউন্সিল কেন এই রেটগুলো পরিবর্তন করলো, তা স্পষ্ট হয়নি। ক্যানসার এবং কিছু বিরল রোগের জন্য আমদানি করা ওষুধে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেও নেওয়া যেতে পারত। ঠিক একইভাবে আগেই স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকলের ওপর আরও বেশি ট্যাক্স আরোপ করা যেত। যে দেশে যানজটের সমস্যা ব্যাপক এবং সর্বত্র রয়েছে, যেখানে বৃহত্তর ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার থেকে লোকজনকে বিরত রাখা একটা প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট সেক্টরগুলোতে কিছু সিদ্ধান্তের জেরে কী প্রভাব পড়বে, তা ফাইন প্রিন্টের ওপর নির্ভর করছে। অন্যদিকে, ভোটের মরসুম আসছে। তার আগে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ততটা ঘন ঘন হবে না বলেই অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে, তারা জিএসটি রেট ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি থেকে নিজেদের চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দর পুনঃনির্মাণের জন্য মন্ত্রীগোষ্ঠীর শীর্ষে আগে ছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি.এস. বোম্মাই। এই পদে নতুন করে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.