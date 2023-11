মহিলাদের লাল রং

November 10, 2023 10:17 am | Updated 10:17 am IST

কেবলমাত্র একটি না দেখা পৃথিবীতেই বিচার বিভাগের তরফ থেকে সরকারকে অনিবার্য কিছু কাজ বা দায়িত্ব পালন করার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিতরণের ওপর জোর দিয়ে, মহিলাদের মাসিক চক্র সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতার নীতি প্রস্তুত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চার সপ্তাহের সময় দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড় সরকারকে আরও নির্দেশ দিয়েছে যে দেশজুড়ে থাকা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আবাসিক স্কুলগুলোতে মেয়েদের সংখ্যার অনুপাতে টয়লেটের সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য যেন জাতীয় স্তরে একটি মডেল প্রস্তুত করা হয়। একটি বিশেষ বয়সের ডেমোগ্রাফিকের মহিলাদের জন্য ঋতুস্রাব এমন একটি বাস্তব চিত্র প্রস্তুত করে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সংস্পর্শ থাকে। স্বাধীনতার পর এক শতকের তিনভাগেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর অবশেষে ভারত ঋতুস্রাব সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতার একটি নীতি নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে অগ্রগতি এবং আর্বানাইজেশনের বৃদ্ধির ফলে ঋতুস্রাবের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এখন কম বয়সী বিপুল সংখ্যক মহিলাদের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে। তবে এই সব জিনিসের দাম এখনও সবার সাধ্যের মধ্যে আসেনি। আধা শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের কাছে এই ধরনের প্রোডাক্ট এখনও সম্পূর্ণভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এই ব্যাপারে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। সর্বশেষ ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫ (এনএফএইচএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের ৭৩% মহিলা এবং শহরাঞ্চলের ৯০% মহিলা ঋতুস্রাব সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ১৫-২৪ বছর বয়সী যে মেয়ে এবং মহিলারা নিজেদের ঋতুস্রাবের সময় স্বাস্থ্যকর সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাদের শতাংশের হিসাবে সংখ্যাটারও অনেক উন্নতি দেখা গিয়েছে। মূলত স্যানিটারি ন্যাপকিন, কাপড় এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা ন্যাপকিনের ব্যবহারের ক্ষেত্র এনএফএইচএস-৪-এ এই সংখ্যাটা ছিল ৫৮%, যা এনএফএইচএস-৫-এ বেড়ে ৭৮% হয়েছে। শিক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত পছন্দের মধ্যে যে একটা সংযোগ রয়েছে, সেটিও সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে। যে মহিলারা কোনো দিন স্কুলে যাননি, এমন মহিলাদের তুলনায় যারা ১২ বছর বা তার বেশি সময় ধরে স্কুলে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ঋতুস্রাব এবং স্কুলছুট হওয়ার মধ্যে যে নিঃসন্দেহে একটা সংযোগ রয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এর পিছনে কারণ ভ্রান্ত ধারণা এবং স্যানিটেশনে সামান্য বা একদমই অ্যাক্সেস না থাকা (প্রোডাক্ট, টয়লেট এবং জলের/পানির ক্ষেত্রে)। এতগুলো বছর ধরে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে প্রায় কিছুই করা হয়নি।

কেন্দ্রের তরফ থেকে আদালতকে জানানো হয়েছে যে, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত জানার জন্য একটি খসড়া নীতি সার্কুলেট করা হয়েছে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রস্তুত হয়ে যাবে। একটি নীতি থেকে অর্ধেক বিপ্লব সম্ভব। চক্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য ঋতুস্রাব হয় এমন সব মহিলাকে সরকারের তরফ থেকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যকর প্রোডাক্টের সুবিধা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর পাশাপাশি, যেখানেই মহিলাদের প্রয়োজন হবে, সেখানেই পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং জল/পানির ব্যবস্থাও করতে হবে। আসন্ন নীতিতে, ঋতুস্রাবের সম্পূর্ণ চক্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পূরণ করা প্রয়োজন। ঋতুস্রাব থেকে যে সমস্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে, সে সব থেকে মহিলাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। ভারতীয় মহিলাদের এই প্রয়োজনগুলো শনাক্ত করা এবং তা পূরণ করার ব্যাপারে সরকারকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

