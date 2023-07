সবুজ বনাম সাদার লড়াই

July 03, 2023 12:28 pm | Updated 12:28 pm IST

উম্বলডন কোনো সাধারণ টেনিস টুর্নামেন্ট নয়। এটি গেমটির অন্যতম দুটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সার্ফেসের মধ্যে একটিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই চ্যাম্পিয়নশিপটি এমন একটি স্পোর্টস ইভেন্ট, যা দেখে অনেক শিশু আগামী দিনের একজন টেনিস তারকা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। গাঢ় সবুজ লনে ঝকঝকে সাদা পোশাক পরে খেলার দৃশ্য নিখুঁতভাবে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে। গোটা বিশ্বেই এই টুর্নামেন্টের অগাধ আগ্রহী রয়েছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গত বছর এই টুর্নামেন্ট থেকে রাশিয়ান এবং বেলারুশিয়ান খেলোয়াড়দের নিষিদ্ধ করা হয়। এই ঘটনার জেরে সেই বছরের উম্বলডনের ক্রমতালিকার পয়েন্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেবার টুর্নামেন্টটির গৌরবময় ইতিহাসে, কিছুটা হলেও কালির দাগ পড়েছিল। রাফায়েল নাদাল নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলেন, অবসরের মাঝপথ থেকে ঘুরে এসে টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস এবং আরও অনেক তারকা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন রড লাভের এবং বিলি জিন কিং। সেন্টার কোর্টের শতবর্শ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে তারা একত্রিত হয়েছিলেন। ২০২৩ সালের টুর্নামেন্টটি সোমবার থেকে শুরু হবে। ফের একবার টেনিস অনুরাগীরা টুর্নামেন্টটির প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন। আশার কথা হলো, টুর্নামেন্টটি ঘিরে গত বছর যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, এবার তার অবসান হয়েছে। রাশিয়ান এবং বেলারুশিয়ান খেলোয়াড়দেরকে ফের টুর্নামেন্টে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং উম্বলডনের ক্রমতালিকা সংক্রান্ত পয়েন্টের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা বিশ্বের জনমতের কথা মাথায় রেখে, টুর্নামেন্টের আয়োজকরা আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারা অন্যান্য তিনটি মেজরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, ডাবল ম্যাচগুলোতে কমিয়ে তিনটি সেরা সেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া পুরুষদের আটবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন রজার ফেডেরার অবসর গ্রহণ করার পর এটিই হবে প্রথম উম্বলডন। নোভাক জোকোভিচ সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ঠিকই, তবে ঘাসের কোর্টের এই দক্ষ খেলোয়াড়ের চেয়ে, বিশ্বজুড়ে সুইস কিংবদন্তী ফেডেরারকে নিয়ে বর্তমান যুগের অনুরাগীদের মধ্যে আবেগ অনেক বেশি। ঘাসের কোর্টের পরবর্তী রাজা কে হতে চলেছেন, সে ব্যাপারে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা আভাস পেতে পারি। এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রাখা হচ্ছে বিশ্বের এক নম্বর কার্লোস আলকারাজকে। রানীর ক্লাবে গা ঘামানোর ম্যাচে জিতে তিনি সেই ফের একবার নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে জকোভিচ চারবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০১৬ সালে স্যাম কুয়েরির কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকে এসডব্লু১৯-এ তিনি সম্পূর্ণ কোনো ম্যাচে হার স্বীকার করেননি। ফেডেরারের আটবারের জয়ের মুকুটের রেকর্ড ছুঁতে পারেন ২৩ বারের এই মেজর জয়ী খেলোয়াড়। এছাড়া তিনি অকল্পনীয় সংখ্যক গ্র্যান্ড স্ল্যাম (প্রত্যেক বছর চারটির মধ্যে সবকটি স্ল্যাম জিতে নেওয়া) জিতে নেওয়ার নজির সৃষ্টির মাঝামাঝি রয়েছেন, যা তার কাছে একটি বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে। মহিলাদের মধ্যে অনেক ভালো খেলোয়াড় রয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন দুইবারের বিজয়ী পেট্রা ভিটোভা, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইলেনা রিবাকিনা, ২০২২ সালের ফাইনালিস্ট ওনস জাবেউর, ২০২১ সালের সেমিফাইনালিস্ট এবং বিশ্বের ২ নম্বর মহিলা খেলোয়াড় অ্যারিনা সাবালেনকা। বিশ্বের ১ নম্বর তারকা ইগা সোয়াইটেক এখনো ঘাসের কোর্টে নিজের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারনেনি। তবে তিনি এমন একজন খেলোয়াড় যিনি এই সমস্ত অঞ্চলে আগে জুনিয়র ট্রফি জিতে নিয়েছেন। তাই তার প্রতিভা নিয়ে সন্দেহের কিছু নেই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভেনাস উইলিয়ামস ৪৩ বছর বয়সে কামব্যাক করছেন। কথায় বলে, বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াই তো উইম্বলডনের আর এক নাম।

