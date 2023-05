সময়ের সাথে শক্তি হ্রা স

May 17, 2023 12:47 pm | Updated 12:47 pm IST

এর্ডোগান এখনও নেতা, তবে তার সমর্থন কমেছে

রিসেপ তাইপ এর্ডোগান দুই দশক ধরে তুরস্কের শাসনভার সামলেছেন। এই দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে সম্ভবত তার সবচেয়ে দুর্বল সময় ছিল রবিবার, যেদিন সেদেশের প্রেসিডেন্সিয়াল এবং পার্লামেন্টারি নির্বাচনে বিপুল জনগণ ভোট দিয়েছেন। এবারের নির্বাচনের ময়দান থেকে ফায়দা তুলতে মোট ছয়টি বিরোধী দল একজোট হয়। তারা যৌথভাবে কেমাল কিলিজদারোগলু নামের এক প্রার্থীকে দাঁড় করায়। এই প্রাক্তন আমলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে “তুরস্কের স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে যাওয়া” প্রতিরোধ করবেন, দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাবেন। অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, কিলিজদারোগলুর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন এর্ডোগান। তবে প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে এর্ডোগান ৪৯.৫% ভোটে জয়ী হয়েছেন। থ্রশহোল্ডের চেয়ে একটু কম হলেই নিষ্পত্তিহীন ফলাফলের মতো পরিস্থিতি তৈরি হত। অন্যদিকে কিলিজদারোগলু ৪৪.৯% ভোট পেয়েছেন। প্রেসিডেন্টের ন্যাশনালিস্ট-কনজার্ভেটিভ জোট পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর্ডোগান বিশেষত অর্থনীতি সহ নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার ব্যাপারে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তুরস্কের মুদ্রা লিরা মাত্র দুই বছরে ডলারের সাপেক্ষে ৬০% মূল্য হারিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। বার্ষিক মুদ্রাস্ফিতীর কারণে মধ্যবিত্ত ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর এই বিপর্যয় মোকাবিলা এবং পরবর্তীতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা নিয়ে সরকারি নিয়মাবলী প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবুও ভোটের ময়দানে বিরোধীরা এর্ডোগানের বিরুদ্ধে এই সমস্যাগুলোর প্রচার করে ফায়দা তুলতে পারেনি। এর্ডোগানর দল ইসলামিস্ট জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) ২০০৩ সালে তুরস্কে ক্ষমতায় আসে। তারপর থেকেই তুরস্কের রাজনীতিতে এর্ডোগান এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি নতুন করে দেশের সংবিধান রচনা করেন, পার্লামেন্টারি সিস্টেমকে এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্সিতে পরিণত করেন। নতুন সংবিধান অধীনে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবেও নির্বাচিত হন। ২০১৬ সালে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানকে হাতিয়ার করে তিনি বিরোধী শিবির এবং সেনা কর্তাদেরকে কোণঠাসা রাখেন। পশ্চিমের দেশগুলোর সাথে তিনি তুরস্কের ঘনিষ্ঠতা কমান। তার বদলে তিনি রাশিয়া এবং আরবের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় জোর দেন। এর পাশাপাশি ন্যাটোর সদস্যপদ ধরে রাখতেও তিনি সক্ষম হন। এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা তুরস্ককে এর্ডোগান ফের একবার বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে এমন একজন বহিরাগত হিসাবে তুলে ধরেন, যিনি কেমালিস্ট প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং ইসলামিক সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, জনকল্যাণ ও অটোমান ঊপনিবেশিক নস্টালজিয়ার ভিত্তিতে একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রবিবারের ভোটের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে তার পুনরুজ্জীবনবাদী রাজনীতির ব্র্যান্ড এখনও শক্তিশালী। তবে এটা দেখেই সম্পূর্ণ ছবিটা বোঝা যাবে না। ফলাফল এটাও ইঙ্গিত করে যে তার সমর্থনের ভিতে চিড় ধরেছে। ২০১৮ সালে এর্ডোগান নিজের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২২-পার্সেন্টেজ পয়েন্ট লিড নিয়ে প্রথম রাউন্ডেই পিছনে ফেলে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। এবার তিনি অল্পের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার পরিস্থিতি এড়াতে পেরেছেন। পার্থক্য মাত্র পাঁচ পয়েন্টের। আঙ্কারা এবং ইস্তানবুলে তার নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ছন্নছাড়া বিরোধী শিবির শেষ পর্যন্ত একজোট হয়ে লড়াই করেছে। এর্ডোগান এখনও তুরস্কের রাজনীতিতে অগ্রণী স্থানে আছেন বটে, তবে সেদেশের ভোটাররা তার পাল থেকে অনেকটা হাওয়া কেড়ে নিয়েছেন। ADVERTISEMENT

