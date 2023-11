মায়ানমারে যুদ্ধ

November 17, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

গত মাসের শেষের দিকে মায়ানমারের বিভিন্ন অংশে সে দেশের উপজাতিগত বিদ্রোহীরা জুন্টার বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ চালিয়েছে। এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, দেশটিতে সামরিক শাসকদের হাত ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। সংখ্যালঘু উপজাতি গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত থ্রি ব্রাদারহুড নামের সংগঠনটি চীন সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারের একাধিক এলাকা দখল করেছে এবং জুন্টা বাহিনী আত্মসমর্পণ করছে বলে দাবি করেছে। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত, অস্থিরতার পরিপূর্ণ রাখাইন স্টেট এবং চীন স্টেটে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে পিছু হটতে বাধ্য হওয়ার পর জুন্টা এবার পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে যুদ্ধবিমান থেকে হামলা চালাচ্ছে, যার ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন বহু সাধারণ মানুষ। চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সেনা কর্তৃক নিয়োজিত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, এই সমস্যাটি (বিদ্রোহীদের আক্রমণ) সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সেনা কর্তারা যখন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আং সান সুকির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়, তখন তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল নিজেদের শাসন কায়েম করতে শক্তি ব্যবহার করা। সেনা কর্মকর্তারা সু কি সহ অধিকাংশ গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিবিদদের কারাবন্দী করে এবং বিক্ষোভকারীদের উপর ব্যাপক বলপ্রয়োগ শুরু করে। তারপর থেকে সেনার আক্রমণে ৪,০০০-এরও বেশি নাগরিক এবং গণতন্ত্রপন্থী নেতার মৃত্যু হয়ছে এবং প্রায় ২০,০০০ লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নানা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এমনটাই দাবি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের অনুমান, প্রায় ১.৭ মিলিয়ন মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। দেশে স্থিতিশীলতা ফেরাতে জুন্টার হিংসাত্মক পদক্ষেপ কোনো কাজে আসেনি।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মায়ানমারের সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায় হিংসার মুখোমুখি হয়েছে। তবে অতীতে বার্মিজ সমাজে মূল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সু কির নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রপন্থী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনে সু কির শান্তিপূর্ণ বাধা প্রদানের উপায় খারিজ করা হয়। তার পরিবর্তে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড সরকার, সামরিক শাখা তৈরি করা হয় এবং তারা উপজাতিগত বিদ্রোহীদের সাথেও হাত মেলায়। এই পরিস্থিতি যে তৈরি হতে পারে, সামরিক শাসকরাও সেটা আগাম আন্দাজ করতে পারেননি। বিগত দুই বছর ধরে সেখানে নতুন রাজনৈতিক বাস্তব দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহীরা দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভুখণ্ডে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। একাধিক ফ্রন্ট উন্মুক্ত রেখেছে, জুন্টার উপর সামরিক চাপ বজায় রেখেছে। আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও সামরিক কর্মকর্তারা ক্রমশ সমালোচনার মুখে পড়ছেন। জেনারেল মিন আং লাইঙ্গের প্রশাসন যে ক্রমশ মায়ানমারের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে, তা বিদ্রোহীদের নয়া আক্রমণ এবং ভুখণ্ড হাতছাড়া হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। জুন্টার হাতে কোনো সহজ বিকল্প নেই। সামরিক সমাধানের সম্ভাবনা নেই। জুন্টা আলোচনার জন্যও অগ্রসর হয়নি। তবে বৈচিত্রপূর্ণ নয়া প্রজন্মের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা সামরিক কর্মকর্তাদেরকে রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে তারপর শান্তি ফেরাতে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের দাবি, এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়, গণতান্ত্রিক সিস্টেম তৈরি করা, যেখানে সংখ্যালঘু উপজাতিদের আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন থাকবে। যদি হিংসা চলতে থাকে, বিশেষত ভারত এবং চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, তাহলে এর আঞ্চলিক প্রভাবও দেখা যাবে। আসিয়ান সহ অন্যান্য প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলোর উচিত মায়ানমারে সংঘর্ষবিরতি আনতে, সেদেশে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতে ফিরিয়ে আনতে অর্থপূর্ণ আলোচনার পথ সুগম করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

