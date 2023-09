ককেশাসে যুদ্ধ

September 26, 2023 07:46 am | Updated 07:46 am IST

আজারবাইজান সামরিক অভিযান চালিয়ে নিজেদের সীমানার মধ্যে অবস্থিত আর্মেনিয়ান জনগণ অধ্যুষিত এনক্লেভ হিসাবে পরিচিত নাগর্নো-কারাবাখ এলাকা পুনরায় দখল করেছে। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ককেশাস অঞ্চলে ক্রমশ বদলাতে থাকা ক্ষমতার সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলে আমেরিকা, রাশিয়া এবং তুরস্কের স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের কিছু আগে থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত হয়। তখন শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ আজারবাইজান থেকে বেরিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এনক্লেভের সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনিয়ান-খ্রিস্টান জনগণ একটি গণভোটের আয়োজন করেন। সেই সময় নাগর্নো-কারবাখ এলাকা আর্মেনিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পরিচালনা করতেন। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাদেরকে সমর্থন জুগিয়ে আসছিল আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্র। রাশিয়ান চুক্তির সঙ্গী দেশ আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে ২০২০ সালে লড়াই চালায় আজারবাইজান। তুরস্ক তাদেরকে এই পদক্ষেপে সহায়তা জানায়। তখনই নাগর্নো-কারবাখের অধিকাংশ অঞ্চল আজারবাইজান দখল করতে সক্ষম হয়। রাশিয়ানরা আর্মেনিয়াকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করতে না পারলেও যুদ্ধবিরতির জন্য একটি রফা বের করতে সক্ষম হয়। এই বোঝাপড়ার অংশ হিসাবে নাগর্নো-কারবাখের সবচেয়ে বড় শহর স্টেপানাকার্টের দায়িত্ব স্থানীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে এই শান্তি বেশিদিন টেকেনি। আর্মেনিয়ার সাথে নাগর্নো-কারবাখকে সংযুক্ত করা প্রধান রাস্তা লাচিন করিডোর অবরুদ্ধ করে দেয় আজারবাইজান। বিপাকে পড়েন এনক্লেভে বসবাসকারী ১,২০,০০০ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে আজারবাইজান এই ব্লকেড তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে তারা একটি চেকপয়েন্ট তৈরি করে। জিনিসপত্র এবং ওষুধের পরিবহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে থাকে। গত সপ্তাহে তারা স্টেপানাকার্টে আক্রমণ চালায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে বাকুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করতে বাধ্য করে।

ঘটনা হচ্ছে যে বিগত তিন দশকে আজারবাইজান যা অর্জন করতে পারেনি, তা একদিনে তারা করে দেখিয়েছে। দুটি উল্লেখযোগ্য জিওপলিটিক্যাল পরিবর্তনের কারণে বাকু আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমত, ওটোমান টার্কসের আগের পরিধির মধ্যে থাকা ককেশাস অঞ্চলে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী তুরস্ক রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি নিয়ে আজারবাইজানের পাশে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়া ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ইউক্রেনে আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ককেশাস অঞ্চলের তাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর্মেনিয়া অনেক সময়ই রাশিয়ার নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আজারবাইজান যখন ধীরে ধীরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছিল, তখন মস্কো বিবৃতি জারি করা ছাড়া বিশেষ কিছুই করেনি। বাকু উপলব্ধি করে পেরেছিল যে জিওপলিটিক্যাল পরিস্থিতি তাদের অনুকূলেই রয়েছে। এটা বুঝে যাওয়ার পরই তারা এনক্লেভ দখলের দিকে অগ্রসর হয়। এটা মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন যে নাগর্নো-কারবাখ আদতে আজারবাইজানেরই অংশ। তবে সেখানে অবিশ্বাস এবং হিংসারও একটা ইতিহাস আছে। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী আর্মেনিয়ানরা গণহত্যা এবং নানা সংঘাতের সাক্ষী হয়েছেন। তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত সতেজ এবং বিদ্যমান অবস্থার যে কোনো পরিবর্তনের ওপর তাদের সতর্ক নজর থাকে। আজারবাইজান তাদের অঞ্চল দখল করার পরেই আর্মেনিয়াতে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছে। ইতোমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে বাকু গণহত্যার অপরাধ ঘটিয়েছে। আজারবাইজান এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, আর কোনো রক্তপাত না ঘটিয়ে নাগর্নো-কারবাখকে চিরতরে নিজেদের দখলে রেখে দিতে পারে। তবে তার জন্য বাকুকে আর্মেনিয়ান জনগণের জন্য সমান অধিকার এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের সম্মান সুনিশ্চিত করতে হবে। তা না করতে পারলে আজারবারইজান স্থানীয় স্তরে কড়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। তাতে আজারবাইজান এই অঞ্চলে নিরঙ্কুশ জয় অর্জন করতে পারবে না। এছাড়া এনক্লেভ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জন করতেও ব্যর্থ হবে।

