June 10, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

মনিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি) নিজেদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) অর্থ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের নীতিতে বিরতি বর্ধিত করেছে। এর পাশাপাশি অ্যাকোমডেশন প্রত্যাহার করার ওপর নজর দিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে রেট সেটিং প্যানেলটি নিজেদের নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে সম্মুখভাগে রাখতে চায়। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে, অর্থনীতিতে মনিটারি পলিসির সেরা অবদান হলো মূল্য সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে সেটির সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা। এমপিসি সম্প্রতি মূল্য সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নজর দিয়েছে। এর কারণ, তারা ৪% কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) মুদ্রাস্ফীতির টার্গেট অর্জন করতে চাইছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে তারা এই টার্গেটে পৌঁছাতে পারেনি। এই সময়সীমাতে, ২৭ মাসের মধ্যে ২০ মাস ধরেই মুদ্রাস্ফীতি ৬% ব্যান্ডের ওপরে বা আপার টলারেন্সের কাছাকাছি ছিল। শক্তিকান্ত দাস এটা স্বীকার করেছেন যে, মার্চ এবং এপ্রিলে হেডলাইন ইনফ্লেশন ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৬.৭% থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমান ফিসক্যাল বছরের প্রথম মাসে ৪.৭%-তে পৌঁছালেও, খুচরা মূল্যের বৃদ্ধি এখনও টার্গেটের ওপরে রয়েছে এবং ২০২৩-২৪ সালের জন্য আরবিআইয়ের অনুমান বলছে, সেটা এমনই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এমপিসির অনুমান, ২০২৪ সালের মার্চে শেষ হতে চলা ১২ মাস সময়সীমাতে গড় সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির গড় ৫.১% হবে। তবে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট টার্গেটে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ে যেতে যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

শক্তিকান্ত দাস বেশ কিছু সমস্যার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এল নিনোর কারণে এবারের বর্ষায় খামখেয়ালিপনা বা বৃষ্টির ঘাটতি হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জিওপলিটিক্যাল সমস্যা রয়েছে। চিনি, চাল এবং অপরিশোধীত তেল সহ আন্তর্জাতিক দ্রব্য মূল্য নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল মার্কেটেও অস্থিরতা রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো এমপিসির মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত অনুমানের ওপর ঝুঁকির পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। আরবিআইয়ের নীতি প্রণয়নের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে আর একটি বিশ্বাস হলো যে মূল্য এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে নজর দেওয়ার পরে ম্যাক্রোইকোনমিক মৌলিক বিষয়গুলো আগের থেকে মজবুত হয়েছে। বাস্তবের ছবি থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২ সালের মে মাস থেকে আরবিআই তাদের নির্ধারিত সুদের হার বৃদ্ধি শুরু করার পর থেকে ক্রেডিট সংক্রান্ত খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে গত বছর বিনিয়োগ এবং কনজাম্পশন অ্যাক্টিভিটির গতি হ্রাস পেয়েছে। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট ডেটা বলছে, ইন্ডাস্ট্রিতে, বিশেষত এমএসএমই এবং মিডিয়াম সেক্টরে লোনের বৃদ্ধি গতি পেয়েছে, যা গত বছর ধীর গতিতে চলছিল। এছাড়া দেনা সংক্রান্ত উচ্চতর খরচের জেরেই, কিছুটা হলেও, গত ফিসক্যাল বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রত্যাশিত প্রাইভেট কনজাম্পশনের খরচে অনুক্রমিক হ্রাস দেখা গিয়েছে। শক্তিকান্ত দাস সঠিকভাবেই বলেছেন, নীতি নির্ধারণকারীরা মুদ্রাস্ফীতিকে হালকাভাবে নিতে পারেন না। এই ব্যাপারে সতর্কতা বজায় রাখা প্রয়োজন। দাম সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা একটি জনস্বার্থের ব্যাপার। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং আরও বাড়তে থাকা আর্থিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার টার্গেট যে কোনো ভাবেই অর্জন করা প্রয়োজন।

