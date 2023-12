অন্যায্য এবং অবিচক্ষণ

December 28, 2023 11:34 am | Updated 11:34 am IST

জম্মু-কাশ্মীরের মতো সংঘাত প্রবণ একটি সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে দক্ষতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি, যথাযথ এবং ন্যায্য উপায় অবলম্বন করে সন্ত্রাস দমন অভিযান চালাতে হবে। পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলা নিয়ে গঠিত পিরপাঞ্জাল উপত্যকার জঙ্গল এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে, যার ফলে এই বছর মৃত্যু হয়েছে ২৮ জন সেনার। গত ২১ ডিসেম্বর সেনার কনভয়ে অতর্কিতে আক্রমণের ঘটনার পর পুঞ্চ-রাজৌরি এলাকা থেকে সেনা তিনজন নাগরিককে আটক করে। পরে তাদের মৃত্যু হয়। এছাড়া অভিযোগ উঠেছে, সেনার অত্যাচারের কারণে অন্য পাঁচ নাগরিক গুরুতর চোট পেয়েছেন। জঙ্গি দমন অভিযানেের মাঝে এগুলো বড় ধাক্কা। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে সেনার তরফ থেকে এভাবে সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করার ক্ষেত্রে স্পষ্টত দুটি সমস্যা হবে। প্রথমত, এটি এমন একটি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে, যাদেরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত করা হয়নি, যেখানে এক দশকের অর্ধেকের বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়নি কোনো নির্বাচন। এটি এমন একটি অঞ্চলে জঙ্গি দমন অভিযানে বিশাল ধাক্কা, যেখানে কাশ্মীর উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে শান্তি বজায় ছিল। দেড় দশক শান্ত থাকার পর বিগত দুই বছর ধরে পিরপাঞ্জাল এলাকায় উগ্রপন্থীরা মাথা চাড়া দিয়েছে। গত সপ্তাহের অতর্কিতে আক্রমণের ঘটনার পর যেভাবে জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হচ্ছে, তাতে এমন একটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ বা অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে, যারা সাম্প্রতিক অতীতে জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেননি।

উগ্রপন্থীরা চায় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে, যেখানে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী যেন সাধারণ নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটবে, যেটাকে কাজে লাগিয়ে উগ্রপন্থীরা নিজেদের সমর্থনের ভিতকে আরও মজবুত করতে চায়। তাই, নিরাপত্তা বাহিনীর এমন ধরনের পদক্ষেপ আদতে উগ্রপন্থীদের এবং সীমান্তের অপর প্রান্তে থাকা তাদের নিয়ন্ত্রণকারীদের হাতকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। দ্বিতীয়ত, বল বা সহিংসতার বৈধতা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক এর প্রয়োগ নির্ভর করে পদক্ষেপ কতটা ন্যায্য, তার ওপর। ন্যায্য কারণ ছাড়া, যথেচ্ছভাবে সহিংসতা ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করলে এই উপায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নাগরিকদের মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে এবং সেনার তরফ থেকে তিনজন প্রবীণ অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এখন এই উভয় এজেন্সিকেই অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনীর ভুয়ো এনকাউন্টারের কারণে হওয়ার মৃত্যুর ফলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে উগ্রপন্থার মোকাবিলা করার জন্য কোনো কিছু রেয়াত না করার মনোভাব গ্রহণ করেছে, তাতে জম্মু-কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জঙ্গি দমনের নামে বারংবার যেভাবে অধিকার লঙ্ঘন এবং অপরাধের ঘটনা ঘটছে, তাতে স্পষ্ট যে এই উপায়টি কাজ করছে না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.