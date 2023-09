সব ফন্ট একত্রিত করা

September 04, 2023 12:06 pm | Updated 12:06 pm IST

গত সপ্তাহে মুম্বাইতে ইন্ডিয়ার ব্যানারে বিভিন্ন দলের তৃতীয় বৈঠক ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল, ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স “যতদূর সম্ভব” একসাথে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই ডজনেরও বেশি দল ঘোষণা করেছে যে বিভিন্ন রাজ্যে আসন নিয়ে দলাদলির বদলে ভাগাভাগি ব্যবস্থা অবিলম্বে শুরু করবে এবং “পারস্পরিক আদান প্রদানের একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব” এর সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা হবে। অংশগ্রহণকারীরা কোনো আহ্বায়ক বা লোগো উন্মোচন করেননি, তবে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে পাঁচটি কমিটি ঘোষণা করেন। ১৪ জন সদস্যের সমন্বয় কমিটি নির্বাচনী কৌশল কমিটি হিসাবে দ্বিগুণ হবে, অন্য চারটি কমিটি প্রচারণা, সোশ্যাল মিডিয়া, মিডিয়া এবং গবেষণা সমন্বয় সাধন করবে। ইন্ডিয়া ব্লক এখন একটি ভিশন ডকুমেন্ট আনার পরিকল্পনা করছে যা গান্ধীজীর জন্মবার্ষিকী ২ অক্টোবরে প্রকাশ করা হতে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন পাটনা, নাগপুর, দিল্লি, চেন্নাই এবং গুয়াহাটিতে পাঁচটি সমাবেশ এবং নেতাদের নিয়মিত বৈঠকের পরিকল্পনা চলছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ঐক্য প্রচেষ্টার কেন্দ্র হিসাবে অবতারণ করেছেন কারণ তিনি আঞ্চলিক দলগুলির সিনিয়র নেতাদের সাথে এমনকি তার নিজের দলের স্থানীয় গণনার মূল্যেও মেলবন্ধন স্থাপন করেছেন। মিঃ গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় ধাপের পরিকল্পনা করছেন, যা ভারতীয় জনতা পার্টির(বিজেপি)শক্ত ঘাঁটির মধ্যে দিয়ে সমান্তরাল রুট তৈরি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এটা স্পষ্ট যে এই দলগুলি বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার সাধারণ বিষয় খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এদেরকে ভারতীয় শাসক দলের একটি জাতীয় বিকল্পে পরিণত করবে না। ভারতের বেশিরভাগ দলেরই তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে। এই সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় বিধানসভা উপনির্বাচন বিশেষভাবে শিক্ষণীয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) মোকাবেলায় কংগ্রেস এবং বামেরা একসাথে রয়েছে, অন্যদিকে কেরালায়, কংগ্রেস এবং বামেরা পরস্পরের মুখোমুখি রয়েছে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য এই দলগুলির আবেদন কিছু লোকের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু অন্যদের কাছে এটি ভণ্ডামি হিসাবেও প্রদর্শিত হতে পারে। অপটিক্স ছাড়াও, দলগুলির একত্রিত হওয়া যেমন জোট রাজনীতির কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে অপরিহার্যভাবে তাদের ভোটের সমষ্টির দিকে নিয়ে যাবে না। কর্মসূচি ও স্লোগান নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য কিছু আশ্চর্যের নয়, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণের আস্থা অর্জন করা। ভারতকে সমস্যাগুলি ভালভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং কার্যকরভাবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য কার্যকরভাবে প্রচারণা চালাতে হবে। কথিত আদর্শগত দৃঢ়তা সত্ত্বেও বিজেপি একটি গতিশীল এবং নমনীয় দল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই দল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারতের সব চ্যালেঞ্জের দৃঢ় জবাব দিয়ে চলেছে। তাই বিজেপির বিরোধিতা করাই ভারতের একমাত্র সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

