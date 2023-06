June 23, 2023 09:47 am | Updated 09:47 am IST

৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট। এই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা কাম্য নয়। রাজ্যে নিরাপত্তা মজবুত করার জন্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোট করানোর দাবি তোলে বিরোধী দলগুলো। যদিও প্রথমে এই দাবিকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি রাজ্য নির্বাচন কমিশন (এসইসি)। সংবেদনশীল এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে বিলম্বের জেরে নির্বাচন কমিশনকে কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়ে বলে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। সাধারণ ক্ষেত্রে, এসইসির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে কি না, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে হিংসাত্মক নানা ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যে আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিরোধী শিবিরের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে এসইসি যদি নিজে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে নিত, তাহলে সেটা একটা যথাযথ পদক্ষেপ হতে পারত। যদিও বাস্তবে তেমনটা হয়নি। হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে এসইসিকে বাহিনী মোতায়েন করতে হচ্ছে। তাতে এসইসির ক্ষমতা কিছুটা হলেও খর্ব হয়েছে, এমনই অভিযোগের সুর শোনা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের অন্দরমহলে। হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসইসি এবং রাজ্য, উভয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে হাই কোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, এখানে মূল বিষয় হলো স্বচ্ছ নির্বাচন। আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রায় ৭৪,০০০ আসনের জন্য মাত্র এক দিনেই ভোট হবে। এই বিপুল সংখ্যক আসন এবং পোলিং বুথের কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, হাই কোর্টের নির্দেশ যথাযথ।

দেশের শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরেও একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যের নির্বাচন কমিশন ২২টি জেলায় (প্রতিটি জেলার জন্য এক কোম্পানি বাহিনী) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার অনুরোধ জানায়। এই পদক্ষেপের মধ্যে নির্দেশ মান্য করাটা যতটা না প্রতিফলিত হয়েছে, তার থেকে বেশি স্পষ্ট হয়েছে নির্বাচন কমিশনের একটি জেদি মানসিকতা। ফের একবার তাই আসরে নামতে হয়েছে হাই কোর্টকে। আদালত বলেছে, কমিশন যে পরিমাণ বাহিনী চেয়ে পাঠিয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাই ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, তার চেয়ে কম বাহিনী চাওয়া যাবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন. ২০১৩ সালের ভোটে ১.০৫ লক্ষ পুলিশের পাশাপাশি ৮২,০০০ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তৈরি হওয়া গোটা বিতর্কের মাঝে যে বিষয়টি সামনে উঠে আসছে, তা হলো রাজনৈতিক হিংসা। পশ্চিমবঙ্গে যেন এর শেষ দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই রক্ত ঝরে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি ওঠে। ফেডারেল কাঠামোর আইন বলছে, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের বিবেচনাধীন। যদিও এই ধরনের পরিস্থিতিতে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিয়ম মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হওয়া হিংসার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং নিরপেক্ষ অবস্থানের ভূমিকা প্রয়োজন।

