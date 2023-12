December 20, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

তামিলনাড়ুতে ডিসেম্বর মাসটা যেন দুর্যোগের মাস হয়ে উঠেছে। দুই সপ্তাহ আগে রাজ্যের উপকূলে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম তাণ্ডব চালানোর পর রাজ্যের উত্তরাংশ, চেন্নাই এবং সংযুক্ত এলাকাগুলো যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল, তখন রাজ্যের দক্ষিণাংশ, বিশেষত থুঠুকুড়ি, তিরুনেলভেলি, তেনকাসি এবং কন্যাকুমারী জেলায় রবিবার এবং সোমবার সকালে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আপার এয়ার সার্কুলেশনের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। ৩৯টি জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে (২৪ ঘণ্টায় ২১ সেমির বেশি বৃষ্টি)। থুঠুকুড়ির কায়ালপট্টিনামে ৯৫ সেমি রেকর্ড করা হয়েছে, এছাড়া একই সময়ে রাজ্যের আটটি জায়গায় ৫০ সেমির বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া সংক্রান্ত সমগ্র অ্যাক্টিভিটিকে চলতি উত্তর-পূর্ব বর্ষায় এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে স্ট্যালিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ অত্যন্ত খারাপভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আরও একটি বিরল ব্যাপার হলো যে, তামিরাপারানি নদী প্রতি সেকেন্ডে (কিউসেক) ১.৫ লক্ষ কিউবিক ফিট। যদিও মানুষের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ডেটা এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, তবে সেটা কমই হবে। প্রায় ৮০০ যাত্রী নিয়ে তিরুচেন্দুর থেকে চেন্নাই যাওয়া একটি ট্রেনকে শ্রীভাইকুন্তাম স্টেশনে থামানো হয়। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পরিকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, রেল লাইন, খালবিল, ট্যাংক, বিদ্যুতের খুঁটি এবং অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক মন্ত্রক এবং সিনিয়র অফিসাররা উদ্ধার কাজের দেখভাল করছে। এদিকে এই কার্যপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর প্রধানদের সাথে রাজ্যপাল আর.এন রবি, বেশ অদ্ভুতভাবে, একটি মিটিংয়ের আয়োজন করেছেন।

এই ঘটনায় ফের একবার আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানানো এবং প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃষ্টির তাণ্ডব যেভাবে রাজ্যকে একপ্রকার চমকে দিয়েছে, তাতে বলা হচ্ছে যে আবহাওয়া দপ্তর কেন এই দুর্যোগের তীব্রতা এবং কভারেজের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে আগাম তথ্য দিতে পারেনি। তবে দপ্তরের যুক্ত বা ঢাল হচ্ছে তাদের জারি করা সতর্কতা, যেখানে বলা হয়েছিল, ১৪ ডিসেম্বর থেকে তিন দিনের জন্য ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সিস্টেমের এতটাও উন্নতি হয়নি যে সুনির্দিষ্টভাবে বৃষ্টির পরিমাণ, সঠিক লোকেশন আগে থাকা জানা যাবে। সেটা বোধগম্য হলেও, সায়েন্টিফিক কমিউনিটির উচিত, সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করা। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, লোকজনকে সেবা প্রদানকারী প্রত্যেক দপ্তর এবং এজেন্সির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য দরকার। যেমন, আবহাওয়া দপ্তর এবং রেলের মধ্যে আরও ভালো কর্ম সম্পর্ক তৈরি হলে এটা নিশ্চিত করা যেত যে তিরুচেন্দুরের ট্রেনটি যেন না চলে। দক্ষিণের জেলাগুলোতে কিছু ট্রেনের পরিষেবায় পরিবর্তন করা হয়েছিল প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সক্রিয়ভাবে নয়। বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করা হলে এই ধরনের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করা যাবে।

