লড়াই থামানোর চুক্তি

July 08, 2023 12:31 pm | Updated 12:31 pm IST

চলতি বছরের শেষের দিকে রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কংগ্রেস হাই কমান্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং তার প্রাক্তন ডেপুটি শচীন পাইলটের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই সমস্যাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। দুই নেতার মধ্যে বিশ্বাসের যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা হ্রাস করতে দলের পক্ষ থেকে রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ব্যাপারে যারা যুক্ত, তাদেরকে কড়া শাস্তি দেওয়া হবে। আগে বসুন্ধরা রাজের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সংস্কার নিয়ে পাইলট নিজের দলের সরকারের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছিলেন। এগুলো ছাড়া, রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারে তার ভূমিকা তার অসন্তোষের অন্যতম মূল কারণ। দলে পাইলট শিবিরের এই অবস্থানের জেরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী নিজের দলের সতীর্থদের কাছে অনুরোধ করেছেন যে, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতে যেন ভোটের মূল ইস্যু করা হয়। এর পাশাপাশি গেহলট সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর প্রচারের কথাও বলা হয়। তবে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়, দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে দলের বাইরে কেউ মুখ খুললে, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছে, সরকারের সাফল্যের ব্যাপারে লোকজনের বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়ে প্রচার করতে হবে।

রাজস্থান এমন একটি রাজ্য, যেখানে অনেকবার ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনে পরাজিত হতে দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেহলট একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তার দাবি, তার সরকার মুদ্রাস্ফীতি এবং অন্য ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজনীয় উপায়ের সন্ধান করছে। নিজের সরকারকে জনগণের সামনে এইভাবে তুলে ধরে ফের ক্ষমতায় ফিরে আসার লক্ষ্য নিয়েছেন গেহলট। জনগণের মন জয় করার জন্য তিনি একাধিক প্রকল্পের কথা বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ৫০০ টাকায় ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা। এই প্রকল্পগুলোর প্রচার করার জন্য গেহলট গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন। তবে এই সমস্ত প্রচেষ্টার তাল কাটছে দলীয় কোন্দল। শচীন পাইলটের বিদ্রোহ ঘোষণা এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যদিও পরে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে নানা জল্পনা চলছে। এমন খবরও শোনা যাচ্ছে যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসর বাইরে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন শচীন পাইলট। তাই তিনি যখন বলেন যে ২০১৮-এর তুলনায় কংগ্রেস এবার রাজ্যে ভালো ফল করবে, তা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের কাছে একটা স্বস্তিদায়ক ব্যাপার। তার কারণ ২০০৮ সালে রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের শীর্ষে ছিলেন পাইলট। কংগ্রেস নেতারা অন্তত এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন। যে কোনো ভালো রাজনৈতিক প্রচারের অন্যতম শর্ত হলো দলের মধ্যে ঐক্য। তবে সেটাই পর্যাপ্ত নয়। কংগ্রেস যদি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচনে জিতে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে চায়, তাহলে অবশ্যই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ ভালোভাবে করতে হবে। রাজস্থানে এবার বিজেপির নির্বাচনী কৌশল কী হতে পারে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তারা যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন, কংগ্রেসকে তার পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়া ভোটারদের সাথে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

