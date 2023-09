কঠিন পরিস্থিতি

September 30, 2023 08:53 am | Updated 08:53 am IST

দক্ষিণ চীন সাগরে বিতর্কিত স্কারবোরো শোল এলাকার কাছে চীন একটি ৩০০ মিটার লম্বা, ভাসমান ব্যারিয়ার তৈরি করেছিল। তবে ফিলিপিন্স সেটি সরিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। ম্যানিলাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বেজিং বলেছে, তারা যেন সমস্যা তৈরির চেষ্টা না করে। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত জলপথ হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি যে কতটা সংবেদনশীল, তা এই ছবি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ চীন সাগরের একটা বড় অংশ চীন নিজেদের বলেই দাবি করে। এর মধ্যে তাদের উপকূল থেকে অনেক দূরের এলাকাও অন্তর্ভুক্ত। তবে ফিলিপিন্সও ছেড়ে কথা বলছে না। সব মিলিয়ে, সাম্প্রতিক কয়েক মাসে চীন এবং ফিলিপিন্সের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ লেগুনটি ২০১২ সালে ফিলিপিন্সের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় চীন। এটির চারিদিকেই ত্রিভুজাকৃতির একটি রিফ রয়েছে। এর আগে ম্যানিলা বহুবার অভিযোগ তুলেছিল যে স্কারবোরো শোল এলাকায় তাদের যাহাজের যাত্রাপথে বেজিং বাধা তৈরি করছে। রিফটি ২০১২ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেস-যোগ্য ছিল। তবে এখন সেটির কাছাকাছি ফিলিপিনো মৎস্যজীবীরা যেতে পারছেন না। তার কারণ চীনের ওই ব্যারিয়ার। এটা জানার পরই ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র ওই ব্যারিয়ার সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আর তাতেই দুই দেশের সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ব্যারিয়ারটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য ফিলিপিন্স একটি নৌকায় করে তাদের উপকূলরক্ষী বাহিনীকে স্কারবোরো শোল এলাকায় পাঠায়। সেখানে পৌঁছানোর পর বাহিনীর সদস্যরা ডাইভ দিয়ে বয়ার লাইনকে বেঁধে রাখা দড়িটি কেটে দেয়। শুধু ফিলিপিন্স নয়, চীনের সাথে এই অঞ্চলটি নিয়ে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ারও বিবাদ রয়েছে। এই দুটি দেশ এই বছরের বিভিন্ন সময় সেখানে ভেসেল পাঠিয়ে সমীক্ষার কাজ করেছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীন নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যোগী হলেও পার্শ্ববর্তী ছোট দেশগুলো তাদের জল সীমানা সংক্রান্ত দাবি থেকে একচুল নড়তে রাজি নয়।

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে ফিলিপিন্স এবং চীনের মধ্যে লড়াই অনেকদিন ধরেই চলছে। এই বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। তবে ফিলিপিন্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তে ক্ষমতায় থাকার সময় চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হন। এর পাশাপাশি, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীন যে দাবি করে, ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল তা খারিজ করে দিয়ে বরং ম্যানিলার অনুকূলে রায় ঘোষণা করে। গত বছরের জুন মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মার্কোস জুনিয়র। তিনি এই বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। ফিলিপিন্সে এক সময় উপনিবেশ গড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি সেই দেশটির সাথেই ফিলিপিন্সের নিরাপত্তা এবং কৌশল সংক্রান্ত গাঁটছড়া আরও মজবুত হয়েছে। এর পাশাপাশি চীনের দাদাগিরির বিরুদ্ধে ফিলিপিন্স সরব হয়েছে। তারা চীনের তীব্র সমালোচনা করেছে। ফেব্রুয়ারিতে ফিলিপিন্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। এই চুক্তির ফলে ফিলিপিন্সের পাঁচটি সামরিক ঘাঁটির বদলে মোট নয়টি ঘাঁটি অ্যাক্সেস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুমতি দেওয়া হয়। এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশাল সামরিক মহড়ার আয়োজন করে ফিলিপিন্স। তাদেরকে ওয়াশিংটন আশ্বাস দিয়ে বলেছে, যৌথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তির আওতার মধ্যে থাকবে ফিলিপিন্সের পাবলিক ভেসেল, এয়ারক্রাফ্ট, সামরিক বাহিনী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই বেজিংয়ের সাথে ফিলিপিন্সের বিরোধ বেড়ে গিয়েছে। তবে এই ধরণের পদক্ষেপে নানা ঝুঁকি থাকে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। চীন এবং ফিলিপিন্সের মধ্যে তৈরি হওয়া বিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোও জড়িয়ে পড়তে পারে। এর ফলে রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে দক্ষিণ চীন সাগর, যা কারোর স্বার্থের জন্যই ভালো নয়। তাই চীন এবং ফিলিপিন্স উভয়েরই বিপজ্জনক পদক্ষেপ না নিয়ে সংযত আচরণ করা উচিত। নিজেদের মধ্যেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের তিক্ততা, সমস্যাগুলো মিটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.