নিম্নমুখী বাণিজ্য

May 17, 2023 12:51 pm | Updated 12:51 pm IST

শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বাজারের ওপর ভারতের নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই আর্থিক বছরটি ক্ষীণভাবে শুরু হয়েছে। রপ্তানি করা পণ্যের পরিমাণ এপ্রিল মাসে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৬ বিলিয়ন ডলার, যা গত অক্টোবরের পর সবচেয়ে কম — ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে আউটবাউন্ড শিপমেন্টের জন্য এটা সবচেয়ে খারাপ মাস। এটি ছিল টানা তিনটি রপ্তানি সংক্রান্ত সংকোচন বা হ্রাসপ্রাপ্তি এবং গত এপ্রিলের সংখ্যার চেয়ে ১২.৭% কম। অন্যদিকে আমদানির ক্ষেত্রেও পতন হয়েছে। গত ১৫ মাসে রপ্তানির পরিমাণ ১৪% হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও কম। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত রপ্তানিতে প্রভাব ফেলেছে, ছয় মাসের মধ্যে চার মাসেই এর পরিমাণ নিম্নমুখী হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এপ্রিলে যে সংখ্যাটা দেখা গিয়েছে, তা বেশ উদ্বেগজনক। তার কারণ এই মাসের হিসাবে নাটকীয়ভাবে পতন বেশি হয়েছে। এর পাশাপাশি এটি থেকে অনুক্রমিক গতিতে হঠাৎ করে এমন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যেটায় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গতি হ্রাস করার মতো লক্ষণ রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাহিদায় ক্ষীণভাব বজায় থাকলেও, এই মার্চে রপ্তানির পরিমাণ বিগত নয় মাসের মধ্যে সর্বাধিক বেড়ে ৪২ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছিল। আমদানির পরিমাণ ছিল ৬০ বিলিয়ন ডলার। নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির দরুণ সাত বছরে দুই ট্রিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্র নেওয়া হয়েছে। তবে সেটি বাস্তবায়ন করার প্রথম মাসটি শক্ত মাটির ওপর ভর করে শুরু হয়নি। গত বছর রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৪.৭% বৃদ্ধি দেখা যায়, যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৭৬ বিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেটির পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে। বিগত ২০ মাসে বাণিজ্য সংক্রান্ত ঘাটতির প্রেক্ষিতে শিথিলতা থেকে, এই কঠিন সময়ে কিছুটা সাহায্য কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ করাটাই নীতি নির্ধারণকারীদের লক্ষ্য হতে পারে না। ক্রমশ কমতে থাকা আমদানির পরিমাণ থেকেও বোঝা যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার গ্রাফ নিচের দিকে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া প্রতিকূল পরিবেশের আঁচ থেকে ভারতীয় বাজারে পড়বে না বলে যে দাবি করা হয়েছিল, সেটা বাস্তবে যে হয়নি, তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। এছাড়া যখন পেট্রোলিয়াম (১৪% কম) এবং রত্ন ও গয়নাগাটির আমদানিও যখন হ্রাস পায়, তখন ভ্যালু-অ্যাডেড এন্ড প্রোডাক্টগুলোর রপ্তানিতেও প্রভাব পড়ে। এপ্রিল মাসে পেট্রোলিয়াম রপ্তানির পরিমাণ ১৭.৫% কমে যায়, অন্যদিকে গয়নার শিপমেন্টও ৩০% নিম্নগামী হয়, যা ১০ মাসে সপ্তম সংকোচন। এর পাশাপাশি বস্ত্র শিল্পের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলোও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। গত বছরের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পাওয়াটা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা বাণিজ্য ক্ষেত্রের শুধুমাত্র একটি অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যে চাহিদার যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে এখনই নিস্তার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। চিনের বাজার উন্মুক্ত হওয়ার দরুণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২০২৩ সালের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৃদ্ধির (১% থেকে ১.৭%) একটা আগাম অনুমান করেছে ঠিকই, তবে চিনের সাম্প্রতিক ডেটায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার মতো কিছু দেখা যায়নি। ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার বাজারগুলোতে জিনিসপত্র অর্ডার দেওয়ার একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে, সেখানে উৎসবের মরসুমের আগে এই ট্রেন্ডে কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। এর পাশপাশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিষেবা রপ্তানি নিয়ে সম্প্রতি তৈরি হওয়া জটিলতার কারণে, পরিবেষবা রপ্তানিও ধীর গতিতে চলতে পারে। এই মন্দার পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত নিজেদের বাণিজ্যিক অবস্থান, নতুন বড় বাজারগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা এবং গ্লোবাল ভ্যালু চেইন ও বহুমুখী বাণিজ্য চুক্তিগুলো নিয়ে একবার পর্যালোচনা করে নেওয়া। আমদানির বিল কমানোর জন্য নতুন পদক্ষেপের চেয়ে এগুলো থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ADVERTISEMENT

