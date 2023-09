সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়

September 06, 2023 11:52 am | Updated 11:52 am IST

আগস্ট মাসে ভারতের উত্তরাংশে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে, তা নিয়ে এবার সর্বোচ্চ স্তর থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলো। গত মাসে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ সুপারিশ করেছিল যে, হিমালয় অঞ্চলে বহন ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণভাবে গবেষণা করুক। এর পরই কেন্দ্রীয় সরকার ১৩ সদস্যের একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দেয়। “বহন ক্ষমতা” ধারণাটি পপুলেশন-বায়োলজি থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সাধারণত এটির মানে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কত পরিমাণ প্রাণী প্রজাতি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জেরে এই সংখ্যা কমে যায়। বাস্তবে যেমনটা দেখা গিয়েছে যে গ্রাসল্যান্ড বা ওভারগ্রেজড বা আক্রমণকারী প্রজাতিগুলো বিদ্যমান বায়োমিতে ব্যাঘাত ঘটায়। এই ধারণাগুলো হিল-স্টেশন এবং হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবান ভূগোলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কাজটা সত্যিই বেশ কঠিন। সাম্প্রতিক ইতিহাস বিবেচনা করে বলতে হয়, হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলোতে প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের কাছে একটি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক মতামত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। উত্তরাখণ্ডে ২০১৩ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর রাজ্যটিতে থাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে। কমিটির দেওয়া রিপোর্টের প্রভাবে রাজ্যে প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তবে তারা রাস্তা চওড়া করার কাজ এবং পাহাড়ি এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বন্ধ করতে পারেনি। এগুলো এলাকার পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য ইতিবাচক বিষয় নয়।

কেন্দ্রের তরফ থেকে দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবটিও নতুন কিছু নয়। ২০২০ সালে হিমালয় সংলগ্ন ১৩টি রাজ্যে নির্দেশিকা পাঠিয়ে, তাদের হিল স্টেশন, শহর ও ইকো-সেনসিটিভ এলাকাগুলোতে বহন ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। গত মে মাসে পরিবেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে সমস্ত রাজ্যকে এই গবেষণা চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট জমা দিতেও বলা হয়। গত জানুয়ারিতে উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠে মাটি ধ্বসে যাওয়ার সঙ্কট প্রকাশ্যে আসার পর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত নিয়ে একটি বিতর্ক দেখা দেয়। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল একদম পাহাড় ঘেঁসে তৈরি করা রাস্তা ও হাইওয়ে বন্যার জলের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সমতলে যে উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়, পাহাড়ে তা করা যায় না। যত কমিটি গঠন হোক, রিপোর্ট আসুক, এই বাস্তবকে তা অস্বীকার করতে পারবে না। আরও পরিবেশবান্ধব উপায়ে নির্মাণ এবং আবাসস্থলে ঝুঁকি হ্রাস করা বা নির্ধারিত এলাকাগুলোতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করার মতো মূল্যবান বা কঠিন কাজগুলোর দায়িত্ব রাজ্যগুলোকেই নিতে হবে। পরবর্তীটি রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্য দশকের পর দশক ধরে আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছে। দ্ব্যর্থহীন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থেকেও যেমনটা উপলব্ধি করা হয়েছে যে, মুখ্যভাষায় একটি প্রতিকথন বুদ্ধিমত্ত করার বিকল্প এখন আর অস্তিত্ব রাখে না।

