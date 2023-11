পদক্ষেপ নেওয়ার সময়

November 29, 2023 09:12 am | Updated 09:12 am IST

পরবর্তী পক্ষকালে বিশ্বের অনেক নেতা, শিল্পপতি, অ্যাক্টিভিস্ট এবং আদিবাসী লোকজন ২৮তম কনফারেন্স অব পার্টিজে (সিওপি)। রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু ফ্রেমওয়ার্কের সদস্য, কমপক্ষে ১৯০টি দেশ যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নিজেদের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, এটি তারই একটি বার্ষিক প্রচেষ্টা। বর্তমান লক্ষ্য হলো চলতি শতকের শেষে, গ্লোবাল তাপমাত্রা যাতে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের ১.৫°C-এর বেশি না হয় এবং অবশ্যই ২°C-এর নিচে থাকে, তা নিশ্চিত করতে একটি সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি স্থাপন করা। দেশগুলো সর্বসম্মতভাবে এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে এই সীমাগুলো লঙ্ঘন করলে মানব সভ্যতার চরম ক্ষতি হবে। বিশ্বের প্রায় সব বৃহৎ অর্থনীতি এই প্রসঙ্গে নিজেদের অবদান রাখার জন্য জাতীয় স্তরে বিশাল পরিকল্পনা নিয়েছে। তবুও বিজ্ঞান বলছে, বছরে ৮% হ্রাস পাওয়ার বদলে, ২০২১-২২ থেকে নির্গমন ১.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রেট চলতে থাকলে, এই শতকের শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা ২.৫-৩°C বাড়বে। শুধুমাত্র এই বছরেই ৮৬টি এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে, যেখানে বার্ষিক তাপমাত্রা আশঙ্কাজনক ১.৫°C লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

সিওপি মিটিংয়ের প্রায় তিন দশকে, অধিকাংশ বড় অর্থনীতিগুলোই তিনটি প্রশস্ত নীতিতে সম্মত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত শিল্পায়ন হওয়া দেশগুলো তাদের জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে, অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনেক বেশি কার্বন নির্গমন করেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের উপর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ভিত দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, এটি নবায়নযোগ্য শক্তির চেয়ে প্রতি ইউনিটের হিসাবে সস্তা হওয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি বেছে নেওয়া হয়। যদিও এতেই রয়েছে বিপর্যয়ের বীজ। উন্নয়নশীল দেশ এবং যাদের ন্যূনতম শিল্পায়ন পরিকাঠামো রয়েছে, তারা অপেক্ষাকৃত বেশি খরচ সাপেক্ষ, তবে পরিবেশ বান্ধব, জীবাশ্ম জ্বালানি নয় এমন জ্বালার সোর্স বেছে নেওয়ার কারণে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। এছাড়া এই সম্মতি তৈরি হয়েছে, যে সব দেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু বিপর্যয় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পরিকাঠামো মজবুত করার জন্য তাদেরকে অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে, সব দেশকেই এই নীতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। এর পিছনে কারণ হিসাবে রয়েছে একে অপরের প্রতি সন্দেহ, ডি-গ্লোবালাইজেশনের স্পিরিট এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশঙ্কা, যা সরকারের প্রধানরা তাদের নির্বাচন অধিক্ষেত্রের মধ্যে সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই থিমগুলো এই বছরেও চর্চার মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারে। দুটি প্রধান বিষয় কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে পারে: গ্লোবাল স্টকটেকের উপসংহার এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের অপারেশনালাইজেশন। তবে ফান্ডের সাইজ এবং দেশগুলোর স্বতন্ত্র অবদান নিয়ে এখনও কোনো স্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। সিওপিগুলো সাধারণত আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগে। যদিও তারা কেবলমাত্র সতর্কবাণী ছাড়া বিশেষ কিছু প্রদান করে না। সিওপি২৮-কে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে এমন একটি মঞ্চ হয়ে ওঠার, যেখানে সব স্বাক্ষরকারীকেই যেন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায়।

