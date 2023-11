সমস্যা চলছেই

November 06, 2023 11:13 am | Updated 11:13 am IST

ADVERTISEMENT

দিল্লি এবং তার আশপাশে থাকা পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের একাংশ প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বায়ু দূষণের সমস্যায় পড়েছে। এটা এমন একটা সময় যখন দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষা চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় নির্মাণ, ড্রাইভিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ফসল তুলে নেওয়ার পর পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো পোড়ানোর মতো অ্যানথ্রোপোজেনিক অ্যাক্টিভিটি থেকে সাধারণত যে দূষণ তৈরি হয়, তা বায়ুমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করে। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যাটির ব্যাপারে বিশদে জানতে গবেষণা চালানো হয়েছে এবং এর সমাধানে শাসন বিভাগের তরফ থেকে পদক্ষেপ নেওয়াও হয়েছে। এই সমস্যাটি অর্থনৈতিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায় এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করে। বিজ্ঞান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, দূষণের উপাদানগুলোর আংশিক অবদানের পাশাপাশি এই সমস্যার ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। এই পরিস্থিতির জেরে বায়ু দূষণ সঙ্কট এখন একটি অচলাবস্থা তৈরি করেছে। দিল্লি এবং আশেপাশের রাজ্যগুলোতে বায়ু দূষণ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম)-কে। এই সংগঠনে এখন অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তবে বায়ুর গুণমানের ক্রমহ্রাসমান স্তরের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সুপারিশ করার ক্ষেত্রেও এই সংগঠনের সীমাবদ্ধতা আছে।

সিএকিউএম সম্প্রতি, অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে উল্লেখ করেছে যে এই বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দিল্লির বাতাসের গড়পড়তা দৈনিক গুণমান গত ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছিল। তবে এখানে যেটা বলা হয়নি, তা হলো যে নভেম্বর মাসের যে কয়েকটা দিন বায়ুর গুণমান ‘গুরুতর’ (450-এরও বেশি একিউআই) থাকে, এবারেও তা মোটামুটি একই আছে। ২০২২ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে তিনদিন ধরে একিউআই গুরুতর ক্যাটাগরির মধ্যে ছিল। ২০২১, ২০২০ এবং ২০১৯ সালেও একই ছবি দেখা গিয়েছিল। দূষণের উৎস দমন করার জন্য এখনও আরও বেশি সচেতনতা এবং পদক্ষেপ থাকলেও দূষণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঙ্কটময় হয়ে ওঠা নভেম্বর মাসে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিগত বছরগুলোতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে যে পরিমাণ নাড়া পোড়ানো হতো, এবার তার অর্ধেক হয়েছে। তবে আগামী কয়েক সপ্তাহে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বাড়তে পারে। বায়ু দূষণের মোকাবিলায় আগে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নজির দেখা গিয়েছে। নভেম্বর মাসের এই চ্যালেঞ্জগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে এবার সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। নাড়া পোড়ানো ছাড়াও, যানবাহনের দূষণ এবং নির্মাণ কাজ থেকে নির্গত ধুলো-বালির কঠিন চ্যালেঞ্জেরও মোকাবিলা করতে হবে। শহুরে দিল্লি সব সময় দূরে কোথাও কৃষকদের নাড়া পোড়ানোর উপরেই দূষণ সঙ্কটের জন্য দায় চাপিয়েছে, তবে নভেম্বরের সমস্যার সমাধান করার কাজটা সহজ নয় এবং এতে অনেক অসুবিধাও হতে পারে। সিএকিউএমের মতো সংগঠনগুলোকে নিজেদের স্বতন্ত্রতার পরিচয় নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য দিল্লি এবং আশপাশের রাজ্যগুলোর মধ্যে যে আরও ভালোভাবে সমন্বয়সাধন করা যায় এবং নিয়ম মেনে চলা যায়।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.