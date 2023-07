টুইটারকে বাধা

July 05, 2023 08:19 am | Updated 08:19 am IST

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে টুইটারকে ব্লক করার জন্য একাধিক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে যায় টুইটার কর্তৃপক্ষ। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো যে, সোশ্যল মিডিয়া সংস্থাটির সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কর্ণাটকের হাই কোর্ট। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(২) অনুযায়ী, বাক স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ চাপানোর যে বিধান রয়েছে, সরকারের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত কোনো মামলায় সাফল্য পাওয়া যে কঠিন হবে, সেটা প্রত্যাশিত। তবে যেটা উদ্বেগের তা হলো ইউজারদের জন্য নোটিশের অনুপস্থিতি এবং বিশাল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট ও পোস্ট, যেগুলোতে রাজনৈতিক কনটেন্ট ছিল, বিশেষত যেগুলোতে সরকারের কৃষি বিল বিরোধী মতামত ও কৃষকদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল, সেগুলো সাসপেন্ড করার ব্যাপারে সমানুপাতিকতার অভাবের ভিত্তিতে যে সমস্ত যুক্তি পেশ করা হয়, আদালত সেগুলো শুনতে রাজি হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা বা জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট কোনো টুইট, লিঙ্ক বা ইউআরএল সরিয়ে দেওয়ার বদলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেভাবে বেছে বেছে কিছু অ্যাকাউন্ট ব্লক করার জন্য অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, আশা করা হচ্ছিল যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জেরে কর্তৃপক্ষের এই মনোভাব কিছুটা হলেও খর্ব হবে। হতাশাজনক বিষয় হলো আদালত বলেছে যে টুইটার নিজেদের সেই সমস্ত ইউজারের চিন্তাভাবনা বা মতাদর্শকে সমর্থন করতে পারে না, যারা কোনো আপত্তির কথা তোলেননি এবং যারা অ্যাকাউন্ট স্তরের সাসপেনশনের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারীকে নিরুৎসাহিত করেছে। আদালতের আরও বক্তব্য, টুইটারের মতো একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান নিজের ইউজারদের তরফে বাক স্বাধীনতা সংক্রান্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করতে পারে না। টুইটারের আবেদন চূড়ান্তভাবে খারিজ করার পাশাপাশি, সংস্থাটিকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে আদালত। আদালত বলেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্লক সংক্রান্ত নির্দেশ না মানার পরেও অনেক দেরিতে, “কল্পনার ভিত্তিতে মামলা” করা এবং চাপের মুখে পড়ে নির্দেশ মেনে নেওয়ার কারণেই এই জরিমানা করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট রাষ্ট্র বা তার কোনো শাখার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে পারে, ঘৃণাপূর্ণ ভাষা ছড়াতে পারে এবং প্রতিকূল প্রচার চালাতে পারে বলে যে ধারনা রয়েছে, তা নিয়ে একটু সন্দেহ থেকেই যায়। অধিকাংশ দেশে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মতো ইন্টারমিডিয়াকে কোনো অশালীন কনটেন্ট থাকলে তা সরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে আইনের সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে সাধারণ নীতি হলো প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাক স্বাধীনতার ওপর অকারণে বিধি-নিষেধ না চাপিয়ে বরং ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের ওপর ভর করে নীতি ও রেগুলেশন তৈরি করা উচিত। ব্লক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইটি অ্যাক্টের ৬৯এ বিভাগে। শ্রেয়া সিংঘলের (২০১৫) মামলায় রায় দিতে গিয়ে, মূলত এটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা পেশ করেছে, এই ভিত্তিতে উক্ত আইনের সংস্থানটি বহাল রাখে। টুইটারের যুক্তি ছিল, কনটেন্ট এবং অ্যাকাউন্টের মালিককে অপর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়ার বিষয়টি সেই নির্দেশকে লঙ্ঘন করেছে। আদালতের বক্তব্য, ইউজারকে নোটিশ প্রদান করাটা বাধ্যতামূলক নয়, বিশেষত যখন তাদেরকে শনাক্ত বা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। এই ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ভিত্তিক ব্লকিংয়ের সুবিধা যে কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পুনরায় বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইউজারের তৈরি করা কনটেন্টের ক্ষেত্রে বড় সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর অধিকার এবং দায়বদ্ধতা, উভয় দিক আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দিষ্ট আদেশের প্রয়োজন হতে পারে।

