আরও একটি ট্র্যাজেডি

May 09, 2023 09:58 am | Updated 09:58 am IST

মেরিটাইম বোর্ড যাতে রেগুলেশন বাস্তবায়ন করতে পারে, কেরলকে তা নিশ্চিত করতে হব

কেরলে গড়ে ওঠা ইনল্যান্ড ক্রুজ ট্যুরিজম সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে না। তাই যখনই এখানে নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে, তখন সবচেয়ে পরিচিত প্রতিক্রিয়া হলো, এমনটা তো হওয়ারই ছিল। সম্প্রতি ঠিক এমনই একটা ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার সন্ধ্যায় তানুর পুরসভার পুরাপুঝা মোহনা এলাকায় একটি নৌকা ডুবে যায়। এই ঘটনায় ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৫ জনই শিশু। জানা গিয়েছে, নৌকাটির যা পরিবহন ক্ষমতা, তার দ্বিগুণ স্থানীয় পর্যটক তোলা হয়েছিল নৌকাটিতে। সন্ধ্যা নামার পর নৌকাটি কার্যক্রমের ব্যাপারে ছাড়পত্র ছিল না। মাছ ধরার একটি নৌকাতেই আপার ডেক তৈরি করার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সেই নৌকা নিয়ে ইনল্যান্ড ট্যুরিস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আদৌ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা মূলত উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে ভাঙা কাঁচের প্যানেল থেকে চোট পেয়েছেন। লোয়ার ডেকের জানলাগুলো এই কাঁচ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। সেখানেই অধিকাংশ লোকজন আটকে পড়েন। কেরল সরকারের তরফ থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত বিশেষজ্ঞরাও সাহায্য করবেন। ভেসেলের মালিককে ইতোমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কেরলে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আগের একটি ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জনের প্রাণ গিয়েছিল। এরকম একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে মাত্র একমাস আগেই আন্তর্জাতিক বিপর্যয় মোকাবিলা বিশেষজ্ঞ, মুরালি থুম্মারুকুড়ি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। কাকতালীয়ভাবে তেমনটাই ঘটল, যা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ওই সতর্কতায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে কেরলের অনেক হাউসবোটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ছাড়াও লাইফ ভেস্টের মতো সুরক্ষামূলক জিনিসপত্রের উপলভ্যতা ও ব্যবহারের অভাব রয়েছে। নৌকায় ওঠার পর অতিথিদেরকে সুরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য দিয়ে সতর্ক করাও হয় না। হাউসবোটগুলোর লাইসেন্স রিনিউয়াল এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনিয়ম আছে। কেরলের থেক্কাডিতে ২০০৯ সালে এরকম একটি নৌকা ডুবির ঘটনায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন বিচারপতি ই. মইদীন কুঞ্জু সুপারিশ করেছিলেন যে জলপথে পরিবহনকে নিয়ন্ত্রণ করতে দ্রুত মেরিটাইম বোর্ড তৈরি করা হোক। ডিরেক্টরেট অব পোর্টস, কেরালা স্টেট মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং কেরালা মেরিটাইম সোসাইটিকে একত্রিত করে ২০১৭ সালে কেরালা মেরিটাইম বোর্ড তৈরি করা হয়। তবে সেই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত ঢিমে তালে চলতে থাকে। ঘটনার দশ বছর পরে দ্বিতীয় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। ট্রায়াল এখনও শুরু হয়নি। অফিসিয়াল ডেটা বলছে, কেরলের অসংখ্য জলপথে ৩,২১৩টি ইনল্যান্ড ভেসেল রয়েছে। তবে বেসরকারি মতে এই সংখ্যাটা প্রায় ৪,০০০ এবং অনেকেরই লাইসেন্স নেই। কেরলে হাউসবোট সহ সমস্ত ট্যুরিস্ট ভেসেলের ফিটনেস, লাইসেন্সিং এবং সুরক্ষিতভাবে সেগুলো যাতে পরিচালনা করা হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই মেরিটাইম বোর্ডের। তবে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য বোর্ডের পর্যাপ্ত কর্মী নেই। নির্দিষ্ট সময় অন্তর লাইসেন্স রিনিউ করার নিয়ম লঙ্ঘন সহ ভেসেলগুলো অন্যান্য যে সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখায়, তাতে নজর রাখার জন্য বোর্ডের এনফোর্সমেন্ট শাখাও নেই। কেরলে নানা জলপথ থাকায় বোট ট্যুরিজমের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। তবে সেই সুবিধাগুলো পেতে হলে, যারা এই নৌকাগুলো ব্যবহার করবেন, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারকে তড়িঘড়ি করে মেরিটাইম বোর্ডকে এনফোর্সমেন্টের হাতিয়ার দিতে হবে। এতে নিশ্চিত করা যাবে, শুধু নৌকার কর্মী এবং ম্যানেজার নন, যে সব কর্মকর্তারা নিয়ম লঙ্ঘন করছেন, আইন অনুযায়ী তারা শাস্তি পাবেন। ADVERTISEMENT

