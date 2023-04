দেনাদারদের সুখবর

April 25, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

ঋণ খেলাপকারীদের ওপর যথেচ্ছভাবে সুদ চাপানো উচিত নয

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি লোন অ্যাকাউন্টগুলোতে পিনাল চার্জের ব্যাপারে ড্রাফ্ট সার্কুলার জারি করেছে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতেই হবে। এটি স্বতন্ত্র দেনাদারদের স্বস্তি জোগাবে। আরবিআই এই বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করে জানিয়েছে, দেনাদারের ক্রেডিট রিস্ক প্রোফাইলে পরিবর্তন ঘটলে সেক্ষেত্রে ক্রেডিট প্রোভাইডারকে পৃথক মূল্য নির্ধারণের অনুমতি দেওয়া হলেও ঋণ প্রদানকারীরা তাদের ঋণ দেওয়ার পর খেলাপকারী দেনাদারদের কাছ থেকে যেন অন্যায্যভাবে মুনাফা পাওয়ার চেষ্টা না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। দেনাদার যখন ঋণ পরিশোধ করতে দেরি করেন বা ডিফল্ট করেন, তখন ঋণ প্রদানকারীরা চুক্তির মধ্যে উল্লেখিত সুদের হারের চেয়ে বেশি একটি পিনাল ইন্টারেস্ট আরোপ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায্য লেন্ডিং প্র্যাক্টিস নামক খসড়া নির্দেশিকার লক্ষ্য হলো এই অন্যায্য কাজকে প্রতিরোধ করা। দেনাদারদের মধ্যে যাতে ক্রেডিট সংক্রান্ত শৃঙ্খলা আরও মজবুত করা যায়, শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই পিনাল লেভি চালু করা হয়েছিল। তবে, আরবিআই বলছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে ঋণ প্রদানকারীরা নিজেরে রোজগার বাড়ানোর একটি উপায় হিসাবে পিনাল সুদ ব্যবহার করছে। সুপারভাইজরি রিভিউ থেকে আরও জানা যায়, কিছু কিছু সংস্থা অত্যাধিক মাত্রায় পিনাল সুদের হার প্রয়োগ করার ফলে অনেক দেনাদার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকারীরা পিনাল সুদকে কাজে লাগিয়ে প্রিন্সিপাল অর্থরাশির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত দেনাদারকেই পরিশোধ করতে হবে। ব্যাঙ্কিং রেগুলেটর স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পিনাল চার্জ আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং সেটা কোনো ভাবেই লোনে চার্জ করা সুদের হার বা বকেয়া প্রিন্সিপাল অর্থরাশির সাথে যোগ করা যাবে না। তবে তারা বলেছে, ঋণ প্রদানকারীরা বকেয়া প্রাথমিক সুদ কম্পাউন্ডিংয়ের জন্য সাধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিটেইল লেন্ডিংয়ে শক্তিশালী উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের প্রেক্ষাপটে ক্রেডিটের মূল্য নির্ধারণে একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করার জন্য আরবিআই হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৪-১৫ সময়সীমাতে যেখানে বকেয়া ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ ছিল ৪৩%, সেটা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমে প্রায় ২৪%-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আট বছর আগে মাত্র ১৯%-তে থাকা পার্সোনাল লোনের পরিমাণ এখন বেড়ে ৩০%-তে পৌঁছেছে। তাই এই ক্রেডিট ক্যাটেগরি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফে ঋণ প্রদানকারীদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাদের কাছে আগে থেকে সেট করা থ্রেশহোল্ডের বাইরে ঋণের চুক্তির শর্তাবলী অমান্য করা বা ডিফল্টের ক্ষেত্রে আনুপাতিকভাবে পিনাল চার্জ আরোপ করার স্বাধীনতা থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট লোন বা প্রোডাক্ট ক্যাটেগরির মধ্যে এই থ্রেশহোল্ডটিকে বৈষম্যমূলক করা যাবে না। এছাড়া স্বতন্ত্র দেনাদারদের ওপর যে পিনাল চার্জ আরোপ করা হয়, সেটার রেট কর্পোরেট দেনাদারদের ওপর আরোপ করা প্রযোজ্য চার্জের থেকে বেশি হতে পারে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, প্রতিটি লোনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার সময় পিনাল চার্জের কথা অবশ্যই স্পষ্টভাবে জানাতে হবে এবং লোন পরিশোধ করার জন্য পরবর্তী প্রতিটি রিমাইন্ডারে দেনাদারকে নিয়মিতভাবে বলে যেতে হবে। আরবিআই জানিয়ে দিয়েছে যে অত্যাধিক সুদের হারে টাকা ধার দেওয়া কোনোভাবেই তারা মেনে নেবে না। এই খবরটি ক্ষুদ্র দেনাদারদেরকে অবশ্যই স্বস্তি দেবে। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.