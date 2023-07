July 06, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

মঙ্গলবার সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন-রাষ্ট্রপ্রধানদের কাউন্সিলের মিটিং মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অয়োজক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আঞ্চলিক দেশগুলোর এই সম্মেলন ভারত প্রথমবার সভাপতিত্ব করল। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের সাথে ভারত এসসিওর সম্পূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে এই আদতে ইউরেসিয়ান গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ এই গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলোতে বিশ্বের জিডিপির এক তৃতীয়াংশ, বিশ্ব বাণিজ্যের এক পঞ্চমাংশ, গ্লোবাল অয়েল রিজার্ভের এক পঞ্চমাংশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভের প্রায় ৪৪% রয়েছে। এছাড়া এটি যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং কানেক্টিভিটি, ভারতের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল এরিয়া ও চ্যালেঞ্জ, যেমন পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ এবং চিনের আগ্রাসন, সর্বোপরি ‘বেল্ট এবং রোড’ উদ্যোগে নজর দিয়েছে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। “তাঁবুর মধ্যে থাকাটা” গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন পাকিস্তান একজন সদস্য, এমনকি তাতে যদি এসসিও রিজিওনাল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্ট্রাকচার অধীনে যৌথ মহড়া চালাতে হয়, তাতেও সমস্যা নেই। এছাড়া এসসিও ভারতকে মধ্য এশিয়ার মার্কেট ও রিসোর্সের সাথে একটি ইন্টারফেস প্রদান করে। সব শেষে, ভারত একটি “ভারসাম্যযুক্ত শক্তি” হয়ে ওঠার পাশাপাশি যে “বহু-জোট” এবং “কৌশলগত অটোনমি” হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে, সেটির অঙ্গ হিসাবে এসসিওতে যোগ দেওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এছাড়া এটা মোটেও কাকতালীয় বিষয় বলে মনে হচ্ছে না যে ভারত যেই বছর এসসিওর পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা পেল, সেই বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে নতুন ভাবে জাগরিত কোয়াডে যোগদান করেছে মোদি সরকার। বিগত এক বছরে এটি একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে, তার কারণ ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত নিরপক্ষে অবস্থান বেছে নিয়েছে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি ও সার ক্রয় করে লাভবান হচ্ছে।

তাই এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে এই বছর এসসিওতে ভারতের সভাপতিত্ব করার বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হতে চলেছে, যার রেশ আগামী অক্টোবরে জি-২০ সম্মেলনেও দেখা যাবে। এছাড়া জি-২০ যৌথ যোগাযোগে রাশিয়া ও চিনের ব্লকের প্রেক্ষিতে ভারত ঐক্যমত খুঁজে পেতে আগ্রহী। এই অবস্থায় সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়ার জন্য এসসিও সম্মেলন মোদিকে একটি সুযোগ প্রদান করেছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের কারণে ভারতের এসসিও সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়া এবং সম্মেলনটিকে একটি ভার্চুয়াল ইভেন্টে পরিণত করায় এসসিও পরিণামে কোথাও না কোথাও একটু ছন্দ পতন হয়েছে। এলএসিতে প্রতিকূল পরিবেশের প্রেক্ষিতে শি জিনপিংয়ে স্বাগত জানানো বা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শরিফের সম্ভাব্য ‘মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা’ কিংবা রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানানোর পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই হয়তো ভারতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, একদিকে সদস্যরা মৌলবাদ এবং ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের ব্যাপারে নয়া দিল্লির ঘোষণা ও যৌথ বিবৃতি নিয়ে সদস্য দেশগুলো বিশদ আলোচনা করেছে, অন্যদিকে ইংরেজিকে এসসিওর একটি আনুষ্ঠানিক বা সরকারি ভাষা করা সহ অন্যান্য যে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সরকার ঐক্যমত গড়ে তুলতে পারেনি। ভারত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করলেও সম্ভবত চিনের আধিপত্য সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ধারনায় আস্থা প্রদর্শন করেনি। ভারতের এসসিও সভাপতিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সরকার নিজেদের এসসিও সংক্রান্ত এনগেজমেন্ট নিয়ে মনে করতে পারে যে এখানে এত প্রচেষ্টার পর তুলনামূলকভাবে কম ফায়দা পাওয়া গিয়েছে — যা ভারতের জি-২০ আয়োজনের কাজকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

