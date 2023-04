‘যুদ্ধহীন’ পাঞ্জাব

April 25, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে কেন্দ্র ও রাজ্যকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে

শিখদের একটি পৃথক রাজ্যের দাবিতে স্ব-নিযুক্ত আন্দোলনকারী অমৃতপাল সিংকে ২৩ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয়েছে। পাঞ্জাবের জনগণ এই খবর পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এবার তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NSA) অধীনে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এছাড়া তার নামে একাধিক ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা এফআইআর আছে। বাস্তবে তার যে কোনো গুরুত্ব নেই তাও প্রমাণ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, খালিস্তানের জন্য তিনি যে সরব হয়েছেন, তা নিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও তিনি বিশেষ সমর্থন পাচ্ছেন না। তার গ্রেফতারি ঘিরে যাতে পাঞ্জাবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে তাকে ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত অসমের ডিব্রুগড়ের জেলে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রয়াত অভিনেতা তথা সমাজসেবী দীপ সিধুর প্রতিষ্ঠা করা ‘ওয়ারিস পাঞ্জাব দে’ নামের একটি সামাজিক সংগঠনের প্রধান হিসাবে গত বছর দায়িত্ব নেওয়ার পর অবিশ্বাস্যভাবে, দ্রুত গতিতে বিতর্ক ও কুখ্যাতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন অমৃতপাল। রাজ্যে অনেক রক্তপাতের পর ১৯৮৪ সালে জঙ্গি নেতা জর্নাইল সিং ভিন্ড্রানওয়ালেকে খতম করা হয়। তাকে অনুপ্রেরণা হিসাবে মনে করে, তার মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন অমৃতপাল। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। পুলিশের হেপাজতে থাকা নিজের সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে আনার জন্য একদল লোক নিয়ে একটি থানায় হামলা চালান অমৃতপাল। তাদের হাতে ছিল তলোয়ার, এমনকি বন্দুকও। এই ঘটনায় পাঞ্জাব পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। তবে এই ঘটনাটি একেবারে অবাক করে দেওয়ার মতো ছিল না। তার কারণ এই ঘটনার আগে, বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি ও তার সমর্থকরা গোটা পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় তলোয়ার, বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং রক্তপাতের সাক্ষী থাকা পাঞ্জাবে, পুলিশ-প্রশাসনের সামনে এমনটা কী করে হলো তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। অমৃতপাল নিজস্ব ঢঙে নিজেকে সাজিয়ে তুললেও, ভারতে এবং ভারতের বাইরে খালিস্তানের প্রচারক এই নেতার অনেক সমর্থক ও গুরু রয়েছে। পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত পাঞ্জাবের এক শ্রেণীর জনগণকে দশকের পর দশক ধরে হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়েছে এই প্রতিবেশী দেশ থেকে। অনেক শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও খালিস্তানের স্বপ্ন জেগে আছে। ক্ষমতাসীন দল আম আদমি পার্টি (আপ) এই গ্রেফতারি নিয়ে নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। তবে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছানোটাই কাম্য নয়। অমৃতপালের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানটাই একটা হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়। তিনি পালিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। এই উস্কানিদাতা এখন জেলবন্দী হলেও তিনি যেভাবে খু্ল্লম-খুল্লা হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন, তা দেখে শিউরে উঠতে হয়। বেশ কয়েক মাস ধরে পাঞ্জাবে এমনটা ঘটেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জেরে রাজ্যে হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি হয়েছিল, সেই স্মৃতি আবার উঁকি দিতে শুরু করেছে। এর প্রভাব অন্য দেশেও দেখা যায়। রাজ্য এবং কেন্দ্রে থাকা আপ ও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের উচিত আরও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে পাঞ্জাবকে বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে ও রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও সঠিক রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। ADVERTISEMENT

