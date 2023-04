মামলা করার অধিকার

April 26, 2023 01:37 pm | Updated 01:37 pm IST

প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে আইনী সংস্থানের ব্যবহার গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত

ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট (FCRA)-এর সংস্থান লঙ্ঘন করার জন্য পরিবেশ আইনজীবী ঋত্বিক দত্ত এবং তাঁর সংগঠন লিগ্যাল ইনিশিয়েটিভ ফর ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) যেভাবে মমলা রুজু করেছে, তাতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অতি সক্রিয়তা ফুটে উঠেছে। যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো, মামলা করার জন্য বিদেশী তহবিল ব্যবহার করা, যেটি ভারতে বর্তমানের ও আগামীতে যে কয়লা চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হবে, সেগুলোকে স্তব্ধ করে দেবে। বিদেশের কোথা থেকে টাকা আসছে এবং তা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর অবশ্যই নজর রাখা উচিত। তবে এটাও ঠিক যে সরকার যখন আইনী উপায়ে কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীতাকে অপরাধে পরিণত করে, সেটা একটি নিন্দনীয় কাজ। রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতায় ভারত স্বাক্ষর করেছে। আমরা অঙ্গীকার নিয়েছি যে ২০৭০ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করব এবং সেটা একদম শূন্যতে নিয়ে যাব কিংবা প্রায় সমস্ত বিদ্যুৎ নন-ফসিল ফুয়েল সোর্স থেকে সংগ্রহ করব। এছাড়া ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (IPCC) রিপোর্টে ভারত বরাবর সমর্থন দেখিয়েছে। এই রিপোর্টগুলোতে বলা হয়েছে যে বিশ্বের তাপমাত্রা যেন প্রাক-শিল্পায়ন যুগের ১.৫° সেলসিয়াস না অতিক্রম করে, গ্লোবাল নেট অ্যানথ্রোপোজেনিক কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমণের স্তর ২০১০ সালে যা ছিল, সেটা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪৫% হ্রাস করতে হবে। তবে ‘সাধারণ এবং পৃথক দায়িত্ব’ নীতির অধীনে ভারত জানিয়েছে, একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ হওয়ায়, তাদের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কয়লা চালিত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করার অধিকার আছে। জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে পুনঃনবীকরণযোগ্য সোর্সের (যেমন সূর্যরশ্মি, বাতাস ও পরমাণু) মূল্য অনেক বেশি। পশ্চিমের শিল্প প্রধান দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে দিলেও তারা এখনও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। দূষণমুক্ত শক্তি গ্রহণের গতি বৃদ্ধি করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং প্রযুক্তি ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারছে না। তাই প্রকৃতপক্ষেই কয়লা সমস্যা হয়ে উঠেছে। এটিকে অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিরোধীতা করার সমান হবে। ভারত ২৮.৫ GW কয়লা বিদ্যুৎ বা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং ৩২ GW প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ চলছে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, ভূমি অধিগ্রহণ ও রিডেভেলপমেন্ট ও পুনর্বাসন সম্বন্ধিত সমস্যার জন্য অনেক কাজ শুরু হয়নি বা বিলম্ব হচ্ছে। এছাড়া ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের রায় বা পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থানে উল্লেখিত নীতি না মেনে চলার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নতুন কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তহবিল জোগাড় করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। নানা মাল্টিল্যাটারেল ফান্ডিং এজেন্সি এই ধরনের প্ল্যান্টে অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি নয়। অনেক কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নীতির ফাঁক-ফোঁকরের ওপর নির্ভর করে, কারণ ভারতের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণে বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য আইনী সংস্থান ব্যবহার করাটা যে কোনো সভ্য গণতন্ত্রের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে। এই ধরনের মৌলিক নীতির গুরুত্ব কমানোর প্রচেষ্টা ভারতের জন্য ভালো ছবি পেশ করে না। ADVERTISEMENT

