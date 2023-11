আরও কাছাকাছি

November 08, 2023 01:39 pm | Updated 01:39 pm IST

ভারত এবং ভুটান পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ উন্নত করার উপর নজর দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভুটানের পঞ্চম রাজা জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুকের মধ্যে হওয়া সাম্প্রতিক আলোচনায় এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপটি মূলত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যৌথ বিবৃতিতে কোকরাঝাড়-গেলেফু রেল লিঙ্কের জন্য সমীক্ষা সম্পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। এই রেল লিঙ্কটি ভুটান এবং অসমকে সংযুক্ত করে। এর পাশাপাশি ভুটান এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আরও একটি রেল লিঙ্ক স্থাপন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আরও একটি রেল লিঙ্কের মাধ্যমে ভুটান-বাংলাদেশ বাণিজ্য মজবুত করার পাশাপাশি ভুটান-ভারত সীমান্ত বরাবর চেকপয়েন্টগুলো আপগ্রেড করা হবে। এই পরিকল্পনাগুলো পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব, ভুটানের দক্ষিণ এবং পূর্ব জংখাগ (জেলা), বাংলাদেশের উত্তরাংশ সহ সামগ্রিকভাবে অঞ্চলটির উন্নয়নের কাহিনীটাই বদলে দিতে পারে। ভুটানের অর্থনীতি মূলত জলবিদ্যুৎ এবং পর্যটনের রোজগারের উপর নির্ভর করে। তবে কোভিড-১৯ মহামারি এবং বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ভুটানের অর্থনীতি জোর ধাক্কা খেয়েছে। কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী এবং পেশাদাররাও অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। গেলেফুতে একটি বিমানবন্দর এবং অসমের সাথে ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির জন্য রাজার দেওয়া প্রস্তাবটি ভুটানে বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকে উর্ধ্বমুখী করে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি, ২০২০ সালে ভুটানের সাথে বাংলাদেশ একটি প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করার ফলে এই সাব-রিজনে স্থানীয় বস্তু ভুটানের রপ্তানি করার পাশাপাশি ভারতীয় এবং বাংলাদেশী পণ্যের জন্য আরও বাজার তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের “বিদ্যুৎ এক্সচেঞ্জ” উদ্যোগে আরও বেশি ভুটানী এবং নেপালী জলবিদ্যুৎ সরবরাহকারীরা অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় বিদ্যুৎ বিতরণের মাধ্যমে ইন্ট্রা-রিজিওনাল বৃদ্ধি এবং রোজগারও বাড়বে। উত্তরপূর্বের সাথে অর্থনৈতিক গ্যাপ পূরণ করতেও এটি নয়াদিল্লিকে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি একটি “সাব-রিজিওনাল হাব” তৈরি করতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং জাপানের মতো ডোনার দেশগুলোকে একত্রিত করবে।

এরকম উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার কার্যকর এবং সময় নির্ধারিত বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সাথে ভারতের সমস্যা এবং ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর মায়ানমারের উপর চাপানো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে পূর্বাংশে বাণিজ্য এবং স্থলপথে সংযোগের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার এবং বিদ্যুতের লিঙ্ক তৈরি করতে ভারতের আশেপাশে থাকা অন্যান্য দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে নেওয়া উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করবে। জিওপলিটিক্যাল সংঘাত এবং বিশ্বায়ন-বিরোধী ট্রেন্ডের ফলে আঞ্চলিক জোটগুলো আরও বেশি সমন্বিত হয়ে উঠছে, যা দক্ষিণ এশিয়া এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। ডোকলাম এবং ভারতের “চিকেন নেক” (শিলিগুড়ি করিডর) সংক্রান্ত ভুটান-চীন সীমান্ত চুক্তি সহ দক্ষিণ এশিয়ান বাণিজ্য, পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রজেক্ট এবং কৌশলগত সংযোগে চীনের অগ্রসর নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে, এই উদ্যোগগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আরও বেশি সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবে, বিশেষত ভুটান অনেক সুবিধা পাবে, যে দেশটি এই অঞ্চলে ভারতের চিরাচরিতভাবে এক বিশ্বস্ত পার্টনার।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.