ঋণ এবং জনকল্যাণ

December 16, 2023 10:30 am

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোহন যাদবের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে, শিবরাজ সিং চৌহানের প্রায় ২০ বছরের শাসন থেকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় এবং রাজস্থানে এবার বিজেপি নতুন নেতৃত্ব বেছে নিয়েছে। রাজ্যে এখনও চৌহানের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা রয়েছে। তবে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাসের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজেপির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পিছনে চৌহানকে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে, যিনি ভোটের আগে ১৬৫টি জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তবে ঘটনা হচ্ছে যে, সেই শক্তি ব্যবহার করেই একজন নতুন মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের পথ বেছে নিতে পারেন। যাদব একজন ওবিসি নেতা, তার ডেপুটি - জগদীশ দেবড়া একজন এসসি নেতা এবং রাজেন্দ্র শুক্লা একজন ব্রাহ্মণ নেতা - এই বাছাইয়ের মাধ্যমে বিজেপি রাজ্যটিতে মুসলমানদের বাদ দিয়ে, বাকি জাতপাত ভিত্তিক জনসমর্থন আরও মজবুত করার দিকে নজর দিয়েছে। উপজাতিদের কাছাকাছি পৌঁছাতে, নতুন সরকার নিজেদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তেন্ডু পাতার কালেকশন রেট ব্যাগ প্রতি ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০০ টাকা করে দিয়েছে। নির্বাচনী ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। হিন্দি-ভাষী রাজ্যগুলোতেও এর প্রভাবকে কাজে লাগাতে চাইছে শাসকদল। মধ্যপ্রদেশে মোট জনসংখ্যার ৫০%-এরও বেশি ওবিসি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে এসসি জনগণের পরিমাণ ১৭%। বিজেপির দীর্ঘদিনের শক্তিশালী এরিয়া হিসাবে পরিচিত বিন্ধ অঞ্চলটিতে ব্রাহ্মণরা প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। ওবিসিদের জন্য বিজেপির প্রস্তাব বা পরিকল্পনার ব্যাপারে যাদবদের তুলনামূলকভাবে উৎসাহ কম। তাই বিজেপির সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যাদবের নিয়োগ একটি নতুন পথ উন্মোচন করবে।

শুরু থেকে নতুন সরকারকে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য এবং কার্যকরী প্রতিশ্রুতি হলো লাডলি বেহনা স্কিম বর্ধিত করা। রাজ্যের প্রায় ১.৩১ কোটি দরিদ্র মহিলারা বর্তমানে মাসে ১,২৫০ টাকা করে পান। তবে চৌহানের অধীনে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই পরিমাণটি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হবে। এটির জন্য যাদব যদিও এখনও নিজের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেননি। এছাড়া বিজেপি গম ও ধানের সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে যথাক্রমে ২,৭০০ এবং ৩০০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। লাডলি বেহনা স্কিম এবং কেন্দ্রের উজ্জ্বলা স্কিমের সুবিধাভোগীদেরকে ৪৫০ টাকায় এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা এবং বর্তমানে চালু থাকা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো চালিয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যের কোষাগারের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন ঋণের কারণে রাজ্যটি ইতিমধ্যেই, আনুমানিক ৪ লক্ষ কোটি টাকার ঋণে ডুবে রয়েছে। বিজেপির সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জনকল্যাণ স্কিমের প্রতিনিধিত্ব এবং সুবিধা পেশ। যেটা বলাই বাহুল্য যে, এই পদক্ষেপের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে।

