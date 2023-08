চাঁদের মাটিতে, দারুণ খুশি

August 24, 2023 11:51 am | Updated 11:51 am IST

২৩ আগস্টের বিকাল ৫.৪০। মেটাল, প্লাস্টিক এবং কাঁচের বিশাল আকারের ১.৭ টন ওজনের চন্দ্রযান-৩ তখন চাঁদের থেকে ৩০ কিলোমিটার ওপরে। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে। তার ঠিক ২৩ মিনিটের মাথায় দেখা গেল ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটরের দ্বারা পরিচালিত চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দিকে যত এগিয়েছে, ততই তার গতি ধীরে ধীরে কমেছে। নিজেকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সবশেষে চাঁদের বুকে সফ্ট ল্যান্ডিং করে ইতিহাস তৈরি করেছে চন্দ্রযান-৩। এটি সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে ল্যান্ড করতেই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) বিভিন্ন কেন্দ্র এবং দেশজুড়ে তখন খুশির হাওয়া। বিশ্বের কেবলমাত্র চতুর্থ দেশ হিসাবে চাঁদে এবং প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশযান সফ্ট ল্যান্ড করাল ভারত। জটিল মহাকাশ অভিযানের একটি সরল বিষয় এই সাফল্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে: রিসোর্সের জন্য তাদের বিশাল ক্ষুধার সৌজন্য, তবে এর পাশাপাশি রয়েছে আচরণ বা মুডের হঠাৎ পরিবর্তন, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের ইচ্ছাশক্তির জয় থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই সেগুলো মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারে — ঠিক যেমন চন্দ্রযান-৩ ভারতের জন্য করেছে। এখন চাঁদে বসে থাকা চন্দ্রযান-৩ ল্যান্ডারের তাৎক্ষণিক অর্থ হলো, ইসরো আগের চন্দ্রযান-২ অভিযানের ব্যর্থতা থেকে সঠিক শিক্ষা নিয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে চন্দ্রযান-২ ল্যান্ডার যখন চাঁদের ওপরে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরে ছিল, তখন ইসরোর সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চন্দ্রযান-২ অর্বিটার সহ তার আগে পর্যন্ত ল্যান্ডারের দেওয়া এবং অন্যান্য সোর্স থেকে সংগ্রহ করা ডেটার ভিত্তিতে ল্যান্ডারের অপ্রত্যাশিত সমাপ্তির সংশ্লিষ্ট কারণগুলো ইসরো জানতে পেরেছিল। এরপর ইসরোর বিশেষজ্ঞরা ২১ সাবসিস্টেমের সংশোধন করে আরও উন্নত চন্দ্রযান-৩ ল্যান্ডার তৈরি করেন। এটি নির্মাণ করার সময় আগের ত্রুটিগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি উপাদান বা প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে অন্যটির ওপরও প্রভাব পড়ে, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে। বৃহত্তর সময়ের ক্ষেত্র বিবেচনা করে বলতে হয়, চন্দ্রযান-৩ একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাজির হয়েছে। ভারত এখন আর্টেমিস অ্যাকর্ডের একজন সদস্য, ২০২৫ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাতে এবং তারপর সোলার সিস্টেমে, পৃথিবীর বৃহত্তর নেবারহরুডে হিউম্যান স্পেস এক্সপ্লোরেশনকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি যৌথ প্রচেষ্টা। ভারত এখন যে সাফল্য অর্জন করেছে, তাতে বলা যায় যে ভারত আর্টেমিসের অন্যান্য আগ্রহী দেশগুলোকে নিজেদের অর্থনীতিতে স্পেস সেক্টরের অবদান সর্বাধিক করার কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। এই সপ্তাহে চাঁদে ল্যান্ড করার জন্য ভারত এবং রাশিয়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছিল না। তবে ১৯ আগস্ট রাশিয়ার লুনার-২৫ মহাকাশযানের ব্যর্থতা থেকে দেশটির আরও সীমিত ক্ষেত্রে অবদান রাখার ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্টেমিস অ্যাকর্ডের সমতুল হিসাবে, চিন এবং রাশিয়া একত্রে যে ইন্টারন্যাশনাল লুনার রিসার্চ স্টেশন প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, তাতে অন্তত এই দশকে এটি প্রযোজ্য। চন্দ্রযান-৩ এর মাধ্যমে ভারত তিনটি প্রধান ইন্টারপ্ল্যানেটারি স্পেসক্রাফক্ট: অর্বিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার - এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রযান-৩ রোভার প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এটি ভারতীয় স্পেস প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ এরিয়ার কথা বলে: বৈজ্ঞানিক অভিযানগুলোর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন। চন্দ্রযান-৩ এর বৈজ্ঞানিক ইন্সট্রুমেন্টের ডেটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তার কারণ এই অভিযানের মধ্যে এই প্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুর দিকে মাটি, সাবসয়েল এবং বাতাসকে ফিজিক্যালি, কেমিক্যালি এবং থার্মালি শ্রেণীভুক্ত করা হবে। মহাকাশ গবেষণারত অধিকাংশ দেশের তুলনায় এখন ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বেশ উন্নত হয়েছে। তাই ভারতের উচিত এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সৌরমণ্ডলের এরকম আরও জায়গায় যাওয়া এবং নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো। বর্তমানে ভারতের পরিচালনা করা ভালো মহাকাশ-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক ইন্সট্রুমেন্ট মূলত পৃথিবী পর্যবেক্ষণ এবং রিমোট-সেন্সিংয়ের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে; AstroSat একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম। আসন্ন আদিত্য-এল১, XPoSat এবং NISAR মিশনও এমন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে, চন্দ্রযান-১ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যথোপযুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি মার্স বা মঙ্গল অর্বিটার মিশনে উন্নতির জায়গা ছিল (এটা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখানোর একটি উপায় ছিল, তবে এটা মঙ্গলেও পৌঁছেছিল। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বাজেট হ্রাস করার বদলে বরং, সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় সেক্টরেই, গবেষণায় ও ইঞ্জিনিয়ারিং থ্রেশোল্ড এবং লঞ্চেবিলিটির আগে বৈজ্ঞানিক পরিণামকে অগ্রাধিকার দেওয়া মিশন ডিজাইনে আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া এই ল্যান্ডিং ভারতের লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রামকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন (লুপেক্স)-এর জন্য ইসরো এবং জাপানিজ এয়ারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি (জাক্সা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবার তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে। এটিতেও একটি ল্যান্ডার ও রোভার থাকবে এবং এই মিশনের লক্ষ্য হবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ওয়াটার-আইস নিয়ে গবেষণা করা। চন্দ্রযান-২ এবং ৩ এর জন্য ইসরো যে ল্যান্ডিং সিস্টেম তৈরি করেছে, লুপেক্স সেটাই ব্যবহার করবে। চন্দ্রযান-২ এর সার্ফেস কম্পোনেন্টের ব্যর্থতার এটির উত্তরাধিকারীকে কেন অত্যন্ত চাপের মুখে ফেলে দিয়েছিল, এটি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এটা উল্লেখ্য যে, চন্দ্রযান-২ এর জন্য এই গিয়ার রাশিয়ার দেওয়ার কথা ছিল। তবে ২০১১ সালে তাদের ব্যর্থ ফোবোস-গ্রান্ট মিশনের পর, তারা এটা দিতে পারেনি। তাই ইসরোকে নিজেদের জন্য একটি তৈরি করে। এছাড়া ইসরো তাদের নানা অভিযানমূলক কাজ করতে গিয়েও চন্দ্রযান-২ এর ব্যর্থতা এবং কোভিড-১৯ মহামারির ফলে নানা সমস্যায় পড়েছিল। এর পাশাপাশি ধীর গতিতে রকেট উৎপাদনও আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যয়বহুল। চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য ইসরোকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম করে তুলবে: ইলেক্ট্রিক মোটর পরিচালিত স্যাটেলাইট, কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন, হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য লঞ্চ ভেহিকল, প্ল্যানেটারি হ্যাবিটেশন এবং ইন্টারপ্ল্যানেটারি কমিউনিকেশন সহ এরকম আরও অনেক কিছু। মহাকাশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও ভালো লঞ্চ ক্যাডেন্স এবং লঞ্চের খরচ হ্রাস প্রয়োজন। বিশেষত উদ্ভাবনের গতি বৃদ্ধি করার জন্য এরকম বহু ক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং নতুন রাস্তা উন্মোচন করবে, যা হিউম্যান এন্টারপ্রাইজের এই পুনরায় জাগরিত ভেক্টর ভারতের উন্নয়নে যোগদান রাখতে পারবে। ভারত এখন চাঁদে। তাই এবার ইসরো সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

