এই গতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস আগেই পাওয়া গিয়েছে

December 16, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ADVERTISEMENT

নভেম্বর মাসে হেডলাইন রিটেইল মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ফের বৃদ্ধি পেয়েছে। গত সপ্তাহেই অবশ্য আরবিআই আভাস দিয়েছিল, এরকম একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত না হলেও, এটি অস্থির খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের যে বিপদ রয়েছে, সেই কথা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছে। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসের প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স বছর ভিত্তিক তুলনায়, গত তিন মাসের মধ্যে সর্বাধিক, অক্টোবর মাসের ৪.৮৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫৫% হয়েছে। অন্যদিকে, কনজ্যুমার ফুড প্রাইস ইনডেক্সের পরিমাপ করা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ২০৯ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে গত মাসে ৮.৭% হয়েছে। ‘খাদ্য এবং পানীয়’ সাবগ্রুপ গঠনকারী খাদ্যশস্য এবং শাকসব্জির দাম বৃদ্ধিই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার পিছনে ভূমিকা পালন করেছে, যে ক্ষেত্রগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০.৩% এবং ১৭.৭% রেকর্ড করা হয়েছে। যে খাদ্যশস্যগুলো সিপিআইয়ের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ গঠন করে, সেগুলো টানা ১৫ মাসের জন্য দুই সংখ্যার মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড করেছে। এছাড়া চাল, গমের মাস ভিত্তিক তুলনার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটা খাদ্যশস্য জোয়ার, গ্রামীণ এলাকার একটা মূল খাবার, তাতেও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ক্রমিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। শাকসব্জির দামেও আগুন লেগেছে। বছর ভিত্তিক তুলনার মুদ্রাস্ফীতি গত অক্টোবর মাসের ২.৮% থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। টম্যাটোর দাম একটা দুই মাস ধরে হ্রাস পাওয়ার পর, গত মাসের বছর ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ১১%-এরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমিক ওয়েবসাইট থেকে জানা গিয়েছে, সংগ্রহ করা সর্বমোট ডেটা অনুযায়ী, পূর্ববর্তী মাসের লেভেল থেকে ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, অত্যাবশ্যকীয় মশলাগুলোর অন্যতম দুটি উপাদান আদা এবং রসুন যথাক্রমে সাত এবং তিন মাসের জন্য ১০০% মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড করেছে।

টিওপি বা টম্যাটো, পেঁয়াজ এবং আলু, ভারতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা তিনটি সব্জির মধ্যে পেঁয়াজের দাম নিয়ে একটা উদ্বেগ রয়েছে। অক্টোবর মাসে পেঁয়াজের ৪২% বছর ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬% হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমিক দামও বেড়ে ৪৮% হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রবি মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে, পেঁয়াজের উৎপাদন ২৫% কম হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পেঁয়াজ রপ্তানির উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও নিকট ভবিষ্যতে পেঁয়াজের দাম কমার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র আলুর দাম, যা ডিফ্লেশনারি টেরিটোরির মধ্যেই রয়েছে, তা থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। ডাল এবং চিনি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে, প্রথমটিতে ২০%-এরও বেশি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং চিনির ক্ষেত্রেও দামে ৬.৫৫% বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। স্বল্প বৃষ্টিপাতের ফলে চিনি উৎপাদনের স্বাভাবিক গতি ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে গিয়ে নীতি নির্ধারণকারীরা সরবরাহ সংক্রান্ত একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। আরবিআই আপাতত রেট বৃদ্ধির পথে না হাঁটলেও, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারও এড়িয়ে যেতে পারে না। অন্যথায় বৃহত্তর কনজাম্পশন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.