ধাপে ধাপে পদক্ষেপ গ্রহণ

November 18, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শক্তিধর দুই দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সম্পর্কের মধ্যে সমস্যার শেষ নেই। এই সপ্তাহে সান ফ্রান্সিসকোতে সেই সমস্যার সমাধানে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তবে তাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পূর্কের মূল সমস্যাগুলোর কোনোটারই সমাধান করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। সান ফ্রান্সিসকোতে বৈঠকের পর সেই পরিস্থিতির কিছুটা প্রশমন হয়েছে বলা যায়। অ্যাপেক বৈঠকের ফাঁকে দুই রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাত থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়েছে। প্রথমত, একাধিক মজবুত চুক্তি, যার মধ্যে রয়েছে মিলিটারি পর্যায়ের সরাসরি আলোচনা এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে যে ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা আছে, তা নিয়ে আলোচনা করা। দ্বিতীয়ত, উভয় দেশই তাদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছে। ২০২২ সালে বালিতে যখন দুই দেশের শীর্ষনেতা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, তখন এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে “গুপ্তচর বেলুন” ঘটনার জেরে বালির সেই ঐক্যমত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবে এবার আশা করা হচ্ছে, আরও বেশি শক্ত ও মজবুত মাটিতে সম্পর্কের ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। কতদিন এটি স্থায়ী হয়, সেটাই মূলত দেখার বিষয়। বিশেষত আগামীতে কিছু রাজনৈতিক ঘটনার ফলে এতে অনেক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন, আগামী বছরের জানুয়ারিতে তাইওয়ানে নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে অঞ্চলটিতে উত্তেজনার পারদ আরও চড়তে পারে। তাইওয়ান সম্পর্কে উভয় দেশই নিজেদের অবস্থানের কথা বারংবার স্পষ্ট করে দিয়েছে। চীন কোনো প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা বর্তমান অবস্থার যে কোনো পরিবর্তনের বিরোধীতা করবে। এর পাশাপাশি, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নির্বাচনী প্রচারের উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে থাকবে চীনের ব্যাপারে নানা দলের মতামত।

দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে, দুই দেশ তাদের মধ্যে যে সব পার্থক্য রয়েছে, সেগুলোকে কীভাবে দেখছে। জিনপিং যেমনটা বলেছেন, মূল প্রশ্ন হলো, তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) আমাদের শত্রু না পার্টনার, সেটা দেখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রতিযোগিতামূলক হিসাবে বর্ণনা করে, জিনপিং তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এই অবস্থানের ফলে ভুল নীতি নির্ধারণ করা হবে, বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং অবাঞ্ছিত ফলাফল দেখা যাবে। তাই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নীতিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সীমা লঙ্ঘনের মতো কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে তাইওয়ান এবং রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ। অন্যদিকে বাইডেন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে আদতে একটা প্রতিযোগিতা আছে এবং এখন এটি দায়িত্বের সাথে পরিচালনা করাই মূল চ্যালেঞ্জ। এই পার্থক্যগুলো ছাড়াও, আপাতভাবে চুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই উপলব্ধি যে প্রতিযোগিতা থেকে যাতে সংঘাত তৈরি না হয়, তা প্রতিরোধ করার জন্য উচ্চ-পর্যায়ের এনগেজমেন্ট এবং চ্যানেল উন্মুক্ত রাখা। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর থাকা অমিমাংসিত সমস্যা যখন চতুর্থ শীতকালে প্রবেশ করছে, এই পরিস্থিতিতে এটি থেকে ভারত-চীন সম্পর্ক একটা স্পষ্ট শিক্ষা নিতে পারে। শুধুমাত্র আলোচনা থেকেই যে সমস্যার সমাধান হবেই, এমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন যেটা উপলব্ধি করেছে যে, বিশ্বের দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক যখন তলানিতে চলে যায়, তখন তার মেরামতি করার জন্য ধাপে ধাপে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

