ত্রাণ নিয়ে সমস্যা

December 30, 2023 08:39 am

তামিলনাড়ুতে সম্প্রতি ভারী বৃষ্টির পর অনেক সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এবার তাদের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছে। যে মানুষগুলো এত বড় একটা বিপর্যয়ের পর ধীরে ধীরে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ফেরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলা যায়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং রাজ্যের যুবকল্য়াণ মন্ত্রী উদয়ানিধির মধ্যে যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা কাম্য নয়। রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলো গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে সময় এবং শক্তি খরচ করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে, শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এম.কে স্টালিন-কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রের সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেছেন। এর আগে, নয়াদিল্লিতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে স্টালিন ৭,০৩৩ কোটি টাকার অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ তহবিল এবং সর্বমোট ১২,৬৫৯ কোটি টাকার ত্রাণ তহবিলের অনুরোধ করেছিলেন। আগে চেন্নাই এলাকায় সাইক্লোনের দাপটে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্য এই অনুরোধ করা হয়। এছাড়া তিনি রাজ্যের দক্ষিণাংশের জেলাগুলোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২,০০০ কোটি টাকাও চেয়েছিলেন। রাজ্য সরকার মোট ২১,৬৯২ কোটি টাকা চেয়েছে কেন্দ্রের কাছ থেকে।

এর আগে, আকাশপথে চেন্নাইয়ের অবস্থা নিজের চোখে দেখেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে (এসডিআরএফ) ৪৫০ কোটি টাকার দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট রিলিজ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রের তরফ থেকে চেন্নাইয়ে ফ্লাড মিটিগেশন প্রজেক্টের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল টিম পর্যবেক্ষণ করার পর এবার কেন্দ্রের নতুন ঘোষণার জন্য রাজ্য অপেক্ষা করছে। সীতারমন তার সাংবাদিক সম্মেলনে যেমনটা আগেই বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করে না। কেন্দ্রের টিমের মূল্যায়নের পরই কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তীব্রতা কতটা, তা নির্ধারণ করা হয় — যেমনটা দেখা গিয়েছে ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডে এবং ২০১৮ সালে কেরলে বন্যার ক্ষেত্রে। পরিস্থিতি অনুযায়ী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এনডিআরএফ) থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। তাই, তামিলনাড়ুর বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার প্রশ্ন আসে না। ত্রাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত একটা স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করা। এছাড়া, এসডিআরএফ/এনডিআরএফের আওতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী রেস্টোরেশন কাজকর্ম বাদ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রের বর্তমানের যে অবস্থান রয়েছে, তা সংশোধন করা নিয়েও চিন্তাভাবনা করা দরকার। ২০২১ সালে একটি পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ করেছিল যে, বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতিতে রেস্টোরেশন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য, কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসর করা স্কিমের ফ্লেক্সি-ফান্ড উপাদানের ২৫%-এর বেশি ব্যবহার করার জন্য গুরুতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়া রাজ্যগুলোকে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করা উচিত। এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই উন্মুক্ত বিতর্ক হওয়া দরকার। দুটি তহবিলের অধীনে মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মধ্যম আকারের প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ত্রাণ পায় না। তাই কেন্দ্রের এটা সুনিশ্চিত করা দরকার যে এই সেক্টরও যেন ত্রাণের সুফল পায়, তার কারণ রাজ্যে এই সেক্টর প্রায় ১.৪ কোটি মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। সব শেষে, কেন্দ্রের অবশ্যই উচিত সাইক্লোন-প্রবণ তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটের সাথে আলোচনা করা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যাপারে নতুন নীতি তৈরি করা, যাতে রাজনৈতিক বিতর্কের কোনো জায়গা না থাকে।

