আইনের প্রহসন

October 30, 2023 09:10 am | Updated 09:10 am IST

নির্বাচনের আগে বেছে বেছে বিরোধীদের কোণঠাসা করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)-কে ব্যবহার করার অভিযোগ নিয়ে সরগরম রাজস্থান। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি রাজস্থানের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, বর্তমানের বিধায়ক এবং আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিধানসভা নির্বাচনে সিকার এলাকার লছমনগড়ের প্রার্থী গোবিন্দ সিং দোস্তারার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। নির্দল বিধায়ক ওম প্রকাশ হুদলা, যিনি এবার কংগ্রেসের টিকিটে মহুয়া এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, তার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সিনিয়র টিচার গ্রেড II প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (২০২২) সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগে রাজস্থান পুলিশের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে অর্থ তছরুপ নিয়ে ইডি তদন্ত চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই পরীক্ষাটি রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রথমে বাতিল করে দেয়। তারপর ফের এটির সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের পুত্র বৈভব গেহলটকেও তলব করেছে ইডি। রাজস্থানে সাধারণত বর্তমানের সরকারকে ভোটে পরাজিত হতে হয়। তবে গেহলট এবার সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছেন। সৌজন্যে বেশ কিছু জনকল্যাণ প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রচার। কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে এবং গেহলট ও তার দলের সহকর্মী শচীন পাইলট একজোট হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে বিবাদ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নির্বাচনমুখী রাজ্য রাজস্থানে ইডির পদক্ষেপকে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিজেপির হতাশার বহিঃপ্রকাশ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

বিজেপির যদিও দাবি, দুর্নীতি নির্মূল করতেই ইডি এই সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। সেটা হয়তো বিশ্বাস করে নেওয়া যেতে পারত যদি তাতে ভারসাম্য এবং নিরপেক্ষতা থাকত। ইডির পদক্ষেপ এবং নিষ্ক্রিয়তার প্যাটার্ন থেকে অনুরূপ হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগই থাকে না। রাজনৈতিক দুর্নীতির মোকাবিলায় ইডির উদ্যোগের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। এছাড়া যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তা হলো, ইডি শুধুমাত্র বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতে এবং বিজেপি বিরোধী দলগুলোর নেতাদের মধ্যেই সন্দেহভাজনদের খুঁজে পায়। অনেকে হয়তো এই যুক্তি স্বীকার করবেন যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বা বিজেপির নেতাদের মধ্যে কেউই দুর্নীতিগ্রস্ত নন, এটা বিশ্বাস করা যায় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে দল ভাঙিয়ে নিজেদের দলের মধ্যে শামিল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হলো বিজেপি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তদন্ত সংস্থা কাজ করবে এবং আইন বাস্তবায়ন করবে। তবে রাজনীতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যখন আইনকে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যখন নির্বাচনের মধ্যেই রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তখন প্রশাসন এবং গণতন্ত্র, উভয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। দুর্নীতির মোকাবিলা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান শাসকের পদক্ষেপ ক্রমশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব হিসাবে ফুটে উঠছে। এটি বন্ধ হওয়া দরকার।

